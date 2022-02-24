【新冠肺炎】妻子及外傭確診，鄧炳強檢測呈陰性在家隔離

《經濟通通訊社２４日專訊》保安局發言人昨日表示，保安局局長鄧炳強太太及家傭確診
２０１９冠狀病毒病。鄧炳強曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，其後他的深喉唾液樣
本化驗結果同為陰性，因他被列為密切接觸者，故須進行１４天家居檢疫，鄧炳強會在家工作。
保安局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。（ｃｌ）
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