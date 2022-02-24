  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/02/2022 09:19

【新冠肺炎】妻子及外傭確診，鄧炳強檢測呈陰性在家隔離

　　《經濟通通訊社２４日專訊》保安局發言人昨日表示，保安局局長鄧炳強太太及家傭確診
２０１９冠狀病毒病。鄧炳強曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，其後他的深喉唾液樣
本化驗結果同為陰性，因他被列為密切接觸者，故須進行１４天家居檢疫，鄧炳強會在家工作。
保安局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning24/02/2022
林家亨：恒指23000以下屬吸納良機　料阿里電商錄單位數增長
財經熱話24/02/2022
【虛幣世界】烏克蘭進入緊急狀態，比特幣先升後回
財經熱話23/02/2022
【預算迴響】中原工商舖：立法禁止業主追討欠租租戶　破壞合約精神
中國故事23/02/2022
《神州經脈》人行加碼放水　A場興奮成交返萬億　人幣創近四年高
財經熱話23/02/2022
【預算案】一文看清預算案重點　派萬元消費券逾540億支援抗疫
財經熱話23/02/2022
銀娛虧轉盈兼派特息股價造好　聯想未獲大行祝福績後下挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金