【香港政情】張超雄出獄，形容在囚每天都「難過」

《經濟通通訊社２４日專訊》前立法會議員張超雄涉及前年立法會內會衝突案，承認１項藐
視罪被判囚３星期，今日服刑完畢離開荔枝角收押所，前立法會議員邵家臻到場迎接。
張超雄表示，很開心可以回家，坐監令他深明與家人分開的痛苦，而且天氣寒冷，形容在囚
期間每一天亦很「難過」。
他呼籲外界關注一些囚友正在還柙，因為疫情關係，上庭日期一再押後，還柙時間可能已超
過刑期，希望司法制度盡快安排，公正對待。（ｃｌ）
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