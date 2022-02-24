【國安立法】黎智英等７人被控違反國安法，３月１０日再訊

《經濟通通訊社２４日專訊》壹傳媒創辦人黎智英，以及６名前《蘋果日報》高層，被控串
謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的案件，在西九龍裁判法院提訊。《國安法》指定法官
、將案件押後至下月１０日再提訊，繼續處理將案件交付高等法院審訊的程序，７名被告今日無
到庭。（ｃｌ）（ｚｚ）
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