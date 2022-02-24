【企業盈警】德泰新（０５５９）料中期虧損擴至最多８０００萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》德泰新能源（００５５９）公布，預期截至去年１２月３１日
止中期虧損介乎７０００萬至８０００萬元，比２０２０年同期虧損２６００萬元有所擴大。
該集團指，虧損擴大主因大批出售酒類存貨以獲取更多現金流而導致酒類產品業務毛損及存
貨撇減約２８００萬元，以及按公平值計入損益之金融資產公平值虧損約３０００萬元。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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