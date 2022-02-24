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24/02/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒１億人幣，買美團沽中移動

　　《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指高開９７點，報２３６１７點。最高升
２２５點報２３７４５點，最低跌１９點報２３５００點。恒指收報２３６６０點，升１４０點
或０﹒６％。
　　按額度計算，北水全日淨買入２５﹒１億元人民幣，增加５２﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、中國燃氣（００３８４）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１１４９﹒８８億元減少２１﹒７％。其中港股通成交２５５﹒４億元，佔總成交
２２﹒２％。

＊引導下調服務費被誤解＊

　　內地官媒《經濟日報》發文稱，近日１４部門聯合出台的４３項紓困措施中，「引導外賣等
互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準」被誤讀，導致有的外賣平台股價大跌。報道
指，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但不意味著平台企業前景堪憂。
　　報道指，政策提出「引導」下調服務費，以及「引導」對疫情中高風險地區商戶給予階段性
服務費優惠，主要是呼籲企業承擔更多社會責任。
　　美團升３﹒０９％報１７６﹒６元，北水淨買入９﹒７億元；中國燃氣升１﹒９１％報
１２﹒８元，北水淨買入４﹒５億元；快手升２﹒３４％報９１﹒６５元，北水淨買入４﹒３億
元。
　　中國移動跌０﹒７２％報５４﹒９元，北水淨賣出５億元；騰訊控股升０﹒０４％報４４５
元，北水淨賣出２﹒３億元；工商銀行跌０﹒４２％報４﹒７４元，北水淨賣出２﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　９﹒６９
　　中國燃氣　（００３８４）　　　　　　４﹒４７
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　４﹒２９
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　　２﹒０９
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　１﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－５﹒００
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－２﹒２５
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－２﹒１４
　　贛鋒鋰業　　（０１７７２）　　　　　－１﹒７９
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　－０﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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