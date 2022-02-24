《日入而息》港交所去年多賺９％，俄烏兩國開戰港股挫７５８點

《今天重點》
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港交所（００３８８）去年賺１２５億升９％，第二次中期息４﹒１８元；去年滬深港通收入及
其他收益額升４１％創新高；去年日均成交額升２９％創新高，新股集資額跌１７％；歐冠昇稱
新股市場今年初續放緩，首隻ＳＰＡＣ或於首季末上市
東亞銀行（０００２３）去年盈利升４６％至５３億元，息增至３５仙；去年中國業務扭虧賺５
﹒７１億元；去年淨利息收入跌３％，減值損失減少６７％；今年在內房敞口或帶來撥備影響，
惟能承受相關風險胃納；東亞銀行去年金融工具減值損失大降至１６﹒７９億元；會配合政府抗
疫，本港資產質素良好可抵受疫情影響
新地（０００１６）中期多賺１１﹒８％至１５２億元，派息１﹒２５元；中期基礎溢利減少１
５％，物業銷售溢利跌３８％
希慎（０００１４）去年虧轉盈賺１３﹒８３億，派第二中期息１﹒１７元；去年基本溢利２３
﹒３億元，按年跌２﹒８％；去年寫字樓業務營業額跌４﹒７％，商舖業務增１﹒３％；料大埔
住宅項目４月發售，談論租金減免屬言之過早
澤連斯基發表講話，宣布烏克蘭與俄羅斯斷交；因應俄烏開戰，立陶宛總統簽署緊急狀態令
外交部表示俄羅斯作為有實力大國，不需中方提供武器
本港新增８７９８宗確診，１７２６９宗呈報個案
妻子確診，聶德權病毒測試呈陰性將居家工作
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《即日市況》
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恒指低收７５８點報２２９０１，科指跌２２９點報５０６９
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《深滬股市》
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戰火致亞洲市場暴跌，滬指收挫１﹒７％成交五個月高
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《美元匯價》
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歐元或要下試１﹒１１，不建議入市
歐元最新報１﹒１２０７╱１１，日圓最新報１１４﹒７２╱７５
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《公司業績》
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港交所（００３８８）去年賺１２５億升９％，第二次中期息４﹒１８元；去年滬深港通收入及
其他收益額升４１％創新高
東亞銀行（０００２３）去年盈利升４６％至５３億元，息增至３５仙；去年中國業務扭虧賺５
﹒７１億元
新地（０００１６）中期多賺１１﹒８％至１５２億元，派息１﹒２５元；中期基礎溢利減少１
５％，物業銷售溢利跌３８％
希慎（０００１４）去年虧轉盈賺１３﹒８３億，派第二中期息１﹒１７元；去年基本溢利２３
﹒３億元，按年跌２﹒８％
招商蛇口去年減值準備高至４４億，全年少賺逾１５％
檳傑科達（０１６６５）去年多賺２﹒５％至１﹒２億令吉，息２港仙
豐盛生活（００３３１）半年少賺４９％至２﹒４億元，息２０﹒９仙
太平洋航運（０２３４３）去年虧轉盈８﹒４億美元，末期息連特別息派６０港仙
香港電訊（０６８２３）去年少賺９﹒３％至４８﹒０８億元，派息４２﹒０７仙
網易（０９９９９）去年純利按年升３９﹒７％，上季多賺４﹒８４倍
珩灣科技（０１５２３）去年純利按年增４９％，派中期連特別息８﹒９８港仙
檳傑科達（０１６６５）去年多賺２﹒５％至１﹒２億令吉，息２港仙
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《公司資訊》
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據報金茂服務即將招股，集資最多８﹒２５億元
東亞銀行（０００２３）去年淨利息收入跌３％，減值損失減少６７％；今年在內房敞口或帶來
撥備影響，惟能承受相關風險胃納；東亞銀行去年金融工具減值損失大降至１６﹒７９億元；會
配合政府抗疫，本港資產質素良好可抵受疫情影響
友邦保險（０１２９９）出售澳洲儲蓄及投資業務
商湯（０００２０）流動系數大幅調整，恒指公司：２％的股份流通系數更為合適
希慎（０００１４）去年寫字樓業務營業額跌４﹒７％，商舖業務增１﹒３％；料大埔住宅項目
４月發售，談論租金減免屬言之過早
港交所（００３８８）去年日均成交額升２９％創新高，新股集資額跌１７％；歐冠昇稱新股市
場今年初續放緩，首隻ＳＰＡＣ或於首季末上市
百威亞太（０１８７６）供應鏈無因疫情受阻，將持續擴大在華領導地位
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《國企紅籌》
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長城（０２３３３）歐拉錄巨額虧損，網紅車黑貓白貓停止接單
心瑋（０６６０９）旗下微導管獲美國授予５１０ｋ許可
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《神州民企》
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四環醫藥（００４６０）富馬酸丙酚替諾福韋片獲頒發藥品註
冊批件
正榮地產（０６１５８）預售資金受限比例達９５％，料政策
將放鬆
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《中國要聞》
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商務部表示加大出口信用保險對中小微企服務支持力度；穩定企業接單信心，鞏固擴大在手訂單
規模
俄烏開戰之際，中國海關放行俄羅斯全境小麥進口
發改委表示近期階段秦皇島港下水煤中長期交易價較合理；發改委開展動力煤期貨異常交易排查
，核實指數採樣
住建部表示保障剛需，今年建保障性租賃住房２４０萬套；推動城市綠色低碳建設，打造綠色低
碳鄉村
住建部表示堅決處置房企因債務違約引發逾期交付的風險
福建將治理面向未成年人無底線營銷色情低俗食品現象
統計局表示２月中旬ＬＮＧ價格較上旬環比漲２８﹒７％
國資委表示確保國企改革三年行動務期必成
人行續放水１９００億，２０００億逆回購利率持平
字節猝死員工母親否認獲賠２０００萬元人民幣
上海２０２５年擬滿足１２５萬輛以上電動車充電需求
上海年內首批集中供地均涉住宅，總起始價逾８５０億
喜茶完成全面調價，主流門店產品價格均低於３０元
東方港灣但斌稱共度難關，淨值穿１產品不收管理費
最高法發布新修非法集資刑事司法解釋，增網貸等行為
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《寶島快訊》
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台股收挫２﹒６％再失萬八關，成交按日大增逾６１％
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《其他消息》
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黎智英等７人被控違反國安法，３月１０日再訊
陳茂波料第四季就「明日大嶼」提初步方案，料計劃「有錢剩」
黃偉綸稱下年度推１３幅地涉８２５０伙，下季推兩幅
本港１月出口貨值按年升１８﹒４％，進口貨值升９﹒６％
證監會上季盈餘按年跌７２﹒４％，持牌機構數目增２﹒８％
張超雄出獄，形容在囚每天都「難過」
利嘉閣料首季樓價累跌４％，疫情受控後現報復式反彈
本港１月私宅樓價指數按月跌１﹒１％，連跌４個月
樓價指數四連跌，中原：若疫情受控樓價可於２月尋底
深股通額度全日用近１４億元；滬股通額度全日淨流出近６億元，陸股通流走近３４億元
史美倫稱今年全球經濟預期將會持續復甦，惟不明朗因素帶來挑戰
李嘉誠以３６０億美元身家蟬聯福布斯香港首富
安盛資管表示ＥＳＧ評分良好股票及固定收益資產高質穩定
陸金所香港表示邀請新客戶可享「０本金」融資認購綠債
奇妙電視獲准使用無線電頻譜作為其免費電視服務的新增傳送模式
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《俄烏開戰》
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ＣＮＮ表示俄軍坦克經白羅斯邊境入侵烏國
俄烏戰爭導致谷物價格大漲，Ａ股農業板塊拉升
俄烏開戰恐爆能源危機，燃氣股續強，恒盛能源漲停
俄羅斯國防部表示精確打擊軍事設施，已癱瘓烏克蘭空軍
俄羅斯突揮軍進入烏克蘭，Ａ股軍工午後大幅拉升
俄軍兩棲攻擊黑海敖德薩港，控制烏海軍所有水面艦隻
俄軍凌晨發動導彈攻勢，陸軍突破烏克蘭東北
基輔傳出爆炸聲，北約官員指俄軍開始入侵烏克蘭
布油價格急漲近半成，中石油Ａ午後飆逾６％
戰火紛飛避險情緒爆發，Ａ股多隻黃金概念股漲停
拜登將宣布新制裁，烏克蘭要求國際社會支援
普京對烏克蘭宣戰，警告美歐勿干涉俄軍行動
普京授權俄軍在烏東採取行動，指俄烏衝突不可避免
消息指俄國已經開火，恒指跌６６２點穿兩萬三關
烏克蘭全國戰爭動員，烏軍稱擊落６架軍機和直升機
聯合國安理會召開緊急會議，秘書長要求普京停止進攻
駐烏克蘭使館籲中國公民高度注意安全，未有撤僑行動
景順表示除非開戰，否則俄烏危機對全球經濟影響有限
華府提前警告俄軍數小時內入侵，俄尚未回應基輔爆炸
傳美日擬釋石油儲備，中方表示應避免地區緊張影響能源
因應俄烏開戰，立陶宛總統簽署緊急狀態令
基輔爆逃難潮，盧卡申科建議俄烏在明斯克會談
外交部表示俄羅斯作為有實力大國，不需中方提供武器
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《大國博弈》
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美國司法部叫停特朗普時代調查中國間諜計劃
華府憂慮中俄加強關係，否認忽視尼克遜訪華５０周年
歐盟將中國專利訴訟案做法訴世貿，商務部表示遺憾
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《重拳監管》
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交通部要求網約車和貨運車平台向社會公開計價規則等
教育部表示寒假培訓熱不再，違法違規培訓得到有力整治
財新表示用戶年收８０萬季度交易兩千筆，應轉經營碼
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《預算案》
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張宇人促政府代交兩個月租，陳茂波稱曾研究但不能做到
陳茂波稱暫緩追租屬迫不得已，範圍以第五波疫情劃線；派消
費券較現金快，擬引新支付營辦商加強競爭；放寬按揭貸款樓
價上限仍具防守性
信保局全力支持財政預算案，助中小企渡過逆境
安永料下年度赤字５６３億元，政府不修訂稅率屬合理
德勤歡迎延續中小企融資擔保等措施，倡投資新興領域
智慧城市聯盟支持進行全面的電子政府審計
有ＮＦＴ平台對成立數字化經濟發展委員會表示歡迎
稅務學會指紓困力?精準，續倡及早研究開徵新稅項
羅兵咸永道料消費券行政成本低，暫緩追租需考慮細節
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《新冠肺炎》
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本港新增８７９８宗確診，１７２６９宗呈報個案
醫管局表示再多５０人離世，４５人屬６０歲以上長者
內地供港蔬菜冰鮮家禽約為平日七成多
全國昨新增本土確診８５宗，２４宗無症狀感染者
疫苗通行證今起實施，餐飲處所最多兩人一枱
加連威老道等四間郵局暫時關閉，因有職員初步確診
天水圍醫院本周六起全院３００病床改接收確診病人
徐德義稱累計逾６萬宗確診，平均每一個案傳３﹒３人
９歲長期病患童染疫家中昏迷，送聯合醫院急救後死亡
妻子及外傭確診，鄧炳強檢測呈陰性在家隔離
工友表示獲打針豁免證明仍被解僱
梁卓偉料疫情４月漸退，惟需大幅提高兒童接種率
蘇州工業園區爆疫，商務部表示絕大多數企業未受影響
機管局表示客運大樓實施疫苗通行證
ＴＶＢ有員工及藝人初確，所有劇組拍攝工作暫停
竹篙灣１６人未獲通知完成隔離，走出空地以示不滿
行會通過訂立緊急情況規例，為中央援港提供法律基礎
長沙灣在職家庭及學生資助事務處一名職員初步確診
長沙灣麗翠苑麗棠閣完成強檢，發現１０５宗初陽個案
馬鞍山和彩虹邨郵政局暫時關閉，因有郵務人員初確
恒生下月５日起所有分行周六暫停服務
匯豐１８家分行即日起暫停服務；匯豐支持香港紅十字會抗疫
同行熱線投入運作
中銀香港再多１２間分行停業，９分行復業
大新銀行（０２３５６）下月起全線分行周六暫停服務
新地１２大商場增推廣費至３５０萬，以優惠支援投疫
國際家居零售捐贈五千套新冠快速原測試棒予公益金
富途捐贈１０００萬元及１００萬支快速測試劑助港抗疫
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