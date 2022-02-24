《日入而息》港交所去年多賺９％，俄烏兩國開戰港股挫７５８點

《今天重點》

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港交所（００３８８）去年賺１２５億升９％，第二次中期息４﹒１８元；去年滬深港通收入及

其他收益額升４１％創新高；去年日均成交額升２９％創新高，新股集資額跌１７％；歐冠昇稱

新股市場今年初續放緩，首隻ＳＰＡＣ或於首季末上市

東亞銀行（０００２３）去年盈利升４６％至５３億元，息增至３５仙；去年中國業務扭虧賺５

﹒７１億元；去年淨利息收入跌３％，減值損失減少６７％；今年在內房敞口或帶來撥備影響，

惟能承受相關風險胃納；東亞銀行去年金融工具減值損失大降至１６﹒７９億元；會配合政府抗

疫，本港資產質素良好可抵受疫情影響

新地（０００１６）中期多賺１１﹒８％至１５２億元，派息１﹒２５元；中期基礎溢利減少１

５％，物業銷售溢利跌３８％

希慎（０００１４）去年虧轉盈賺１３﹒８３億，派第二中期息１﹒１７元；去年基本溢利２３

﹒３億元，按年跌２﹒８％；去年寫字樓業務營業額跌４﹒７％，商舖業務增１﹒３％；料大埔

住宅項目４月發售，談論租金減免屬言之過早

澤連斯基發表講話，宣布烏克蘭與俄羅斯斷交；因應俄烏開戰，立陶宛總統簽署緊急狀態令

外交部表示俄羅斯作為有實力大國，不需中方提供武器

本港新增８７９８宗確診，１７２６９宗呈報個案

妻子確診，聶德權病毒測試呈陰性將居家工作

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《即日市況》

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恒指低收７５８點報２２９０１，科指跌２２９點報５０６９

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《深滬股市》

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戰火致亞洲市場暴跌，滬指收挫１﹒７％成交五個月高

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《美元匯價》

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歐元或要下試１﹒１１，不建議入市

歐元最新報１﹒１２０７╱１１，日圓最新報１１４﹒７２╱７５

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《公司業績》

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港交所（００３８８）去年賺１２５億升９％，第二次中期息４﹒１８元；去年滬深港通收入及

其他收益額升４１％創新高

東亞銀行（０００２３）去年盈利升４６％至５３億元，息增至３５仙；去年中國業務扭虧賺５

﹒７１億元

新地（０００１６）中期多賺１１﹒８％至１５２億元，派息１﹒２５元；中期基礎溢利減少１

５％，物業銷售溢利跌３８％

希慎（０００１４）去年虧轉盈賺１３﹒８３億，派第二中期息１﹒１７元；去年基本溢利２３

﹒３億元，按年跌２﹒８％

招商蛇口去年減值準備高至４４億，全年少賺逾１５％

檳傑科達（０１６６５）去年多賺２﹒５％至１﹒２億令吉，息２港仙

豐盛生活（００３３１）半年少賺４９％至２﹒４億元，息２０﹒９仙

太平洋航運（０２３４３）去年虧轉盈８﹒４億美元，末期息連特別息派６０港仙

香港電訊（０６８２３）去年少賺９﹒３％至４８﹒０８億元，派息４２﹒０７仙

網易（０９９９９）去年純利按年升３９﹒７％，上季多賺４﹒８４倍

珩灣科技（０１５２３）去年純利按年增４９％，派中期連特別息８﹒９８港仙

檳傑科達（０１６６５）去年多賺２﹒５％至１﹒２億令吉，息２港仙

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《公司資訊》

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據報金茂服務即將招股，集資最多８﹒２５億元

東亞銀行（０００２３）去年淨利息收入跌３％，減值損失減少６７％；今年在內房敞口或帶來

撥備影響，惟能承受相關風險胃納；東亞銀行去年金融工具減值損失大降至１６﹒７９億元；會

配合政府抗疫，本港資產質素良好可抵受疫情影響

友邦保險（０１２９９）出售澳洲儲蓄及投資業務

商湯（０００２０）流動系數大幅調整，恒指公司：２％的股份流通系數更為合適

希慎（０００１４）去年寫字樓業務營業額跌４﹒７％，商舖業務增１﹒３％；料大埔住宅項目

４月發售，談論租金減免屬言之過早

港交所（００３８８）去年日均成交額升２９％創新高，新股集資額跌１７％；歐冠昇稱新股市

場今年初續放緩，首隻ＳＰＡＣ或於首季末上市

百威亞太（０１８７６）供應鏈無因疫情受阻，將持續擴大在華領導地位

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《國企紅籌》

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長城（０２３３３）歐拉錄巨額虧損，網紅車黑貓白貓停止接單

心瑋（０６６０９）旗下微導管獲美國授予５１０ｋ許可

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《神州民企》

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四環醫藥（００４６０）富馬酸丙酚替諾福韋片獲頒發藥品註

冊批件

正榮地產（０６１５８）預售資金受限比例達９５％，料政策

將放鬆

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《中國要聞》

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商務部表示加大出口信用保險對中小微企服務支持力度；穩定企業接單信心，鞏固擴大在手訂單

規模

俄烏開戰之際，中國海關放行俄羅斯全境小麥進口

發改委表示近期階段秦皇島港下水煤中長期交易價較合理；發改委開展動力煤期貨異常交易排查

，核實指數採樣

住建部表示保障剛需，今年建保障性租賃住房２４０萬套；推動城市綠色低碳建設，打造綠色低

碳鄉村

住建部表示堅決處置房企因債務違約引發逾期交付的風險

福建將治理面向未成年人無底線營銷色情低俗食品現象

統計局表示２月中旬ＬＮＧ價格較上旬環比漲２８﹒７％

國資委表示確保國企改革三年行動務期必成

人行續放水１９００億，２０００億逆回購利率持平

字節猝死員工母親否認獲賠２０００萬元人民幣

上海２０２５年擬滿足１２５萬輛以上電動車充電需求

上海年內首批集中供地均涉住宅，總起始價逾８５０億

喜茶完成全面調價，主流門店產品價格均低於３０元

東方港灣但斌稱共度難關，淨值穿１產品不收管理費

最高法發布新修非法集資刑事司法解釋，增網貸等行為

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《寶島快訊》

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台股收挫２﹒６％再失萬八關，成交按日大增逾６１％

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《其他消息》

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黎智英等７人被控違反國安法，３月１０日再訊

陳茂波料第四季就「明日大嶼」提初步方案，料計劃「有錢剩」

黃偉綸稱下年度推１３幅地涉８２５０伙，下季推兩幅

本港１月出口貨值按年升１８﹒４％，進口貨值升９﹒６％

證監會上季盈餘按年跌７２﹒４％，持牌機構數目增２﹒８％

張超雄出獄，形容在囚每天都「難過」

利嘉閣料首季樓價累跌４％，疫情受控後現報復式反彈

本港１月私宅樓價指數按月跌１﹒１％，連跌４個月

樓價指數四連跌，中原：若疫情受控樓價可於２月尋底

深股通額度全日用近１４億元；滬股通額度全日淨流出近６億元，陸股通流走近３４億元

史美倫稱今年全球經濟預期將會持續復甦，惟不明朗因素帶來挑戰

李嘉誠以３６０億美元身家蟬聯福布斯香港首富

安盛資管表示ＥＳＧ評分良好股票及固定收益資產高質穩定

陸金所香港表示邀請新客戶可享「０本金」融資認購綠債

奇妙電視獲准使用無線電頻譜作為其免費電視服務的新增傳送模式

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《俄烏開戰》

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ＣＮＮ表示俄軍坦克經白羅斯邊境入侵烏國

俄烏戰爭導致谷物價格大漲，Ａ股農業板塊拉升

俄烏開戰恐爆能源危機，燃氣股續強，恒盛能源漲停

俄羅斯國防部表示精確打擊軍事設施，已癱瘓烏克蘭空軍

俄羅斯突揮軍進入烏克蘭，Ａ股軍工午後大幅拉升

俄軍兩棲攻擊黑海敖德薩港，控制烏海軍所有水面艦隻

俄軍凌晨發動導彈攻勢，陸軍突破烏克蘭東北

基輔傳出爆炸聲，北約官員指俄軍開始入侵烏克蘭

布油價格急漲近半成，中石油Ａ午後飆逾６％

戰火紛飛避險情緒爆發，Ａ股多隻黃金概念股漲停

拜登將宣布新制裁，烏克蘭要求國際社會支援

普京對烏克蘭宣戰，警告美歐勿干涉俄軍行動

普京授權俄軍在烏東採取行動，指俄烏衝突不可避免

消息指俄國已經開火，恒指跌６６２點穿兩萬三關

烏克蘭全國戰爭動員，烏軍稱擊落６架軍機和直升機

聯合國安理會召開緊急會議，秘書長要求普京停止進攻

駐烏克蘭使館籲中國公民高度注意安全，未有撤僑行動

景順表示除非開戰，否則俄烏危機對全球經濟影響有限

華府提前警告俄軍數小時內入侵，俄尚未回應基輔爆炸

傳美日擬釋石油儲備，中方表示應避免地區緊張影響能源

因應俄烏開戰，立陶宛總統簽署緊急狀態令

基輔爆逃難潮，盧卡申科建議俄烏在明斯克會談

外交部表示俄羅斯作為有實力大國，不需中方提供武器

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《大國博弈》

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美國司法部叫停特朗普時代調查中國間諜計劃

華府憂慮中俄加強關係，否認忽視尼克遜訪華５０周年

歐盟將中國專利訴訟案做法訴世貿，商務部表示遺憾

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《重拳監管》

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交通部要求網約車和貨運車平台向社會公開計價規則等

教育部表示寒假培訓熱不再，違法違規培訓得到有力整治

財新表示用戶年收８０萬季度交易兩千筆，應轉經營碼

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《預算案》

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張宇人促政府代交兩個月租，陳茂波稱曾研究但不能做到

陳茂波稱暫緩追租屬迫不得已，範圍以第五波疫情劃線；派消

費券較現金快，擬引新支付營辦商加強競爭；放寬按揭貸款樓

價上限仍具防守性

信保局全力支持財政預算案，助中小企渡過逆境

安永料下年度赤字５６３億元，政府不修訂稅率屬合理

德勤歡迎延續中小企融資擔保等措施，倡投資新興領域

智慧城市聯盟支持進行全面的電子政府審計

有ＮＦＴ平台對成立數字化經濟發展委員會表示歡迎

稅務學會指紓困力?精準，續倡及早研究開徵新稅項

羅兵咸永道料消費券行政成本低，暫緩追租需考慮細節

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《新冠肺炎》

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本港新增８７９８宗確診，１７２６９宗呈報個案

醫管局表示再多５０人離世，４５人屬６０歲以上長者

內地供港蔬菜冰鮮家禽約為平日七成多

全國昨新增本土確診８５宗，２４宗無症狀感染者

疫苗通行證今起實施，餐飲處所最多兩人一枱

加連威老道等四間郵局暫時關閉，因有職員初步確診

天水圍醫院本周六起全院３００病床改接收確診病人

徐德義稱累計逾６萬宗確診，平均每一個案傳３﹒３人

９歲長期病患童染疫家中昏迷，送聯合醫院急救後死亡

妻子及外傭確診，鄧炳強檢測呈陰性在家隔離

工友表示獲打針豁免證明仍被解僱

梁卓偉料疫情４月漸退，惟需大幅提高兒童接種率

蘇州工業園區爆疫，商務部表示絕大多數企業未受影響

機管局表示客運大樓實施疫苗通行證

ＴＶＢ有員工及藝人初確，所有劇組拍攝工作暫停

竹篙灣１６人未獲通知完成隔離，走出空地以示不滿

行會通過訂立緊急情況規例，為中央援港提供法律基礎

長沙灣在職家庭及學生資助事務處一名職員初步確診

長沙灣麗翠苑麗棠閣完成強檢，發現１０５宗初陽個案

馬鞍山和彩虹邨郵政局暫時關閉，因有郵務人員初確

恒生下月５日起所有分行周六暫停服務

匯豐１８家分行即日起暫停服務；匯豐支持香港紅十字會抗疫

同行熱線投入運作

中銀香港再多１２間分行停業，９分行復業

大新銀行（０２３５６）下月起全線分行周六暫停服務

新地１２大商場增推廣費至３５０萬，以優惠支援投疫

國際家居零售捐贈五千套新冠快速原測試棒予公益金

富途捐贈１０００萬元及１００萬支快速測試劑助港抗疫

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