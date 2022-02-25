《匯市走勢》美匯指數突破９７，七國集團宣布制栽俄羅斯

《經濟通通訊社２５日專訊》俄羅斯向烏克蘭發動軍事攻擊，市場避險情緒高漲，資金流入

美元避險，美匯指數升至９７水平，最高升至９７﹒７４，為近兩年新高。

針對俄羅斯入侵烏克，美國總統拜登與七國集團（Ｇ７）領袖召開緊急會議後，宣布對俄國

實施新一輪制裁，包括限制俄國使用美元、歐元、英鎊及日圓的交易，另外亦凍結俄國所有在美

國的資產，以及限制對俄國的高科技產品出口，阻力俄軍取得資金與擴張能力。

另外，拜登亦授權待命部隊部署至德國以保護北約成員，但未把俄羅斯逐出環球銀行金融電信協

會（ＳＷＩＦＴ）支付系統，亦無將普丁列入制裁名單內。此外，美國亦未限制俄羅斯的原油進

口。

主要貨幣之中，歐元兌美元曾跌至１﹒１１０８；英鎊兌美元亦曾跌至１﹒３２７２；三大

主要商品貨幣亦大幅下跌，澳元兌美元曾跌穿０﹒７１００；紐元兌美元低見０﹒６６３２；美

元兌加元則曾高見１﹒２８７７，美元兌日圓亦曾升至１１５﹒７２，傳統避險貨幣瑞郎未見受

惠，美元兌瑞郎最低僅跌至０﹒９１７２。

紐約開市後，主要貨幣大幅反彈，紐約收市時，美匯指數回落至９７﹒０６；歐元兌美元反

彈至１﹒１１９２；英鎊兌美元回升至１﹒３３７２；澳元兌美元升至０﹒７１６１；美元兌日

圓略為回落至１１５﹒５２。（ｐｃ）



