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即市新聞

25/02/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》該怎樣比較兩個股市的表現？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。大家都知道，跟港股關係最密切的，應為美股和內地股市，
但三者的走勢並不同步。若只簡單地將其中兩個股市的同日升跌幅作比較，並不合適。一般而言
，筆者會一併將過去５個交易日的市況變化作比較，包括價位與平均成交量的綜合分析。以港股
與美股的關係為例，於美股顯著下跌的時候，港股跟隨下跌本屬十分正常的現象，問題只在於兩
者於跌勢上的差距。
　　為甚麼是跌勢，而非跌幅呢？除因跌勢反映出大市的下跌速度外，亦應按兩者的波幅大小來
衡量其真正跌幅。因此，只要港股的真正跌幅維持低於美股，即顯示港股處於相對強勢。日後美
股展開反彈時，根據經驗，港股將顯著回升，而表現上的差距會更加明顯。也許大家會認為這種
分析很麻煩，選擇繼續只看兩者的變動率差距來推算後市走向便算，適隨尊便。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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