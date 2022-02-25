《運籌帷幄－梁業豪》該怎樣比較兩個股市的表現？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。大家都知道，跟港股關係最密切的，應為美股和內地股市，

但三者的走勢並不同步。若只簡單地將其中兩個股市的同日升跌幅作比較，並不合適。一般而言

，筆者會一併將過去５個交易日的市況變化作比較，包括價位與平均成交量的綜合分析。以港股

與美股的關係為例，於美股顯著下跌的時候，港股跟隨下跌本屬十分正常的現象，問題只在於兩

者於跌勢上的差距。

為甚麼是跌勢，而非跌幅呢？除因跌勢反映出大市的下跌速度外，亦應按兩者的波幅大小來

衡量其真正跌幅。因此，只要港股的真正跌幅維持低於美股，即顯示港股處於相對強勢。日後美

股展開反彈時，根據經驗，港股將顯著回升，而表現上的差距會更加明顯。也許大家會認為這種

分析很麻煩，選擇繼續只看兩者的變動率差距來推算後市走向便算，適隨尊便。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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