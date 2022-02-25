《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅急劇變化，高低起伏找機會

《窩輪匯智》地緣政治的風險增加，美元匯價及美股表現大幅波動，周四（２４日）美股先

急挫後急升，反映市場波動預期的ＶＩＸ指數升至自１月底高位近３８後由高位急跌，但仍保持

過去數個月相對高位約３０點子之上。本周恒指亦急挫逾６％失守兩萬三關口，周五（２５日）

整體市況的波動性回落，波幅指數由過去半年高位約３２點子位置回落至低位２６﹒５點子水平

。

本周筆者收到不少查詢，為何手持窩輪的表現跟不上預期，即是利用實際槓桿推算之表現？

為何會有「不跟行」的情況？就以周五ＡＴＭ開市早段普遍出現反彈升勢為例，先前買入認購證

的投資者，雖然見到正股錄得升幅，但受到上述引伸波幅下挫的拖累下，對認購證表現難免有負

面影響，特別是相當價外及短期的產品，正股升幅或有機會不足以彌補引伸波幅下跌及時間值損

耗的影響，極端情況下或出現正股升認購證價格不升反跌的情況。這是窩輪本身產品結構使然，

與發行人的開價或表現無關。

此外，正正在這種急劇波動的市場的環境下，窩輪買賣差價有機會隨正股買賣差價擴闊或買

賣盤量減少而同步擴大。由於正股本身已有較闊的買賣差價及較少流通量，發行人對沖難度增加

，故此在產品開價上無可避免要跟隨調整。投資者若面對上述情況，除非對正股短期表現信心較

強，足以彌補價差，否則不妨待正股買賣盤及股價轉穩，方以輪證作部署。

最後，所謂有危自有機，了解上述兩個風險因素後，背後仍不缺短線獲利的機會。以周四為

例，大市引伸波幅高位計升幅達６點子，窩輪的表現理論上則較引伸波幅持平的情況為佳。而周

五引伸波幅急回，若投資者認為其後市場波動性有機會止跌回升，則不妨是以窩輪低吸入場的時

機。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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