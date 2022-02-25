《套期保值－蕭猷華》談談俄烏局勢，美國盤算甚麼？

《套期保值》本港時間周二（２２日），北京冬奧閉幕後，俄羅斯隨即宣布承認烏克蘭東部

兩個地區獨立，並派駐軍隊維和，歐、美即時宣布經濟制裁俄方，當市場認為俄烏局勢稍有緩和

之際。昨天（２４日）俄烏局勢急劇惡化，普京宣布對頓巴斯採取特別軍事行動，攻擊範圍超越

烏東地區，有報道指俄軍已開進基輔，烏克蘭政府發出防空警報。另一方面，美國政府表示，在

任何情況下，都不會向烏克蘭派兵與俄羅斯作戰。此外，美國宣布除了不會制裁俄羅斯原油供應

之外，亦不會把俄國從環球銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）中剔除，被指制裁力度軟弱。

俄羅斯這次將軍是行動升級，主要不滿歐、美沒有接受俄羅斯的要求，否決烏克蘭加入北約

、和北約軍事向東擴張，危害俄羅斯領土安全。雖然俄烏爆發軍事行動，但烏克蘭不是北約成員

，歐、美國因此出師無名。

美國白宮重申立場，不會派兵往烏克蘭與俄羅斯作戰，那麼美國一直在北約、烏克蘭和俄羅

斯之間潑火，究竟目的為何？盤算甚麼呢？



＊維持美元霸主地位＊



首先，美國是全球第一大經濟體系，金融霸主，債務高達３０萬億美元，多年來都是靠「印

銀紙」、調高債務上限維持金融體系，美國能做得到是因為全球都相信美元為結算貨幣，故此美

國必定要保住美元霸主地位。

此次俄烏戰爭，俄羅斯若吃掉烏克蘭，美國就能削弱歐元和歐盟地位，看看歐元昨天單日急

挫１﹒８％。從普京的角度來看，已經被美國和歐洲封鎖、制裁多年，俄羅斯總統普京說過，無

論他怎樣做，美國也會維持制裁，故此，普京已沒有包袱，攻陷烏克蘭除了得到南俄草原大糧倉

之外，也能盡攬完善的軍工產業鏈。另一方面，對於美國則是可以借刀殺人，重演１９９９年的

一幕，用科索沃戰爭製造歐洲動盪削弱歐元的老把戲。

美國這次釜底抽薪，製造東歐地緣政治不穩，有錢人必定會將資產放到安全地方，富人和精

英階層也會遷移往美國，美國就能吸納大量避險資金，如今在一次戰爭恐慌之下，被美國悉數收

割走。

看看美國１月通脹升至４０年高位，達７﹒５％，大刀闊斧加息今年是必然，否則通脹若再

升至１０％，真是連第三世界也不如，預期聯儲局３月結束買債後，將會開始加息，然後縮表。

故此，割走歐元資金特別重要，可以為美國加息而下跌的美股和美債進行世紀大護盤。所以，如

果明白美國這次和俄羅斯的戰略默契其實是各懷鬼胎的短期利益交換，那近期股市因俄烏戰爭而

下跌，就不需要太擔心了。最後，希望戰爭停止，世界和平。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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