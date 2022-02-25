《缸邊隨筆－石鏡泉》大打？小打？

《缸邊隨筆》俄軍不單進入烏東，亦已進入烏西，看來俄軍是會全佔烏克蘭了。但之後點呢

？外人，不是普京、不是拜登，要論，都是瞎子摸象，故筆者只撮些新聞供大家參考，自己定論

。



（１）《華爾街日報》：拜登宣布對俄制裁，重申無意與俄羅斯開戰。



拜登政府周二明確表示，俄羅斯總統普京（Ｖｌａｄｉｍｉｒ Ｐｕｔｉｎ）在東頓巴斯地

區調兵遣將的行為已被視為入侵的開端，總統拜登曾表示入侵將引發對莫斯科採取強硬行動，但

最初一直避免使用這一措詞。拜登周二下午在白宮稱：「這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始。」拜登

表示，他的政府將對俄羅斯金融機構、其主權債務和精英個人實施制裁，以回應俄羅斯總統普京

向烏克蘭東部頓巴斯地區派遣部隊的行為，並警告稱，如果莫斯科採取進一步行動，美方將推出

更多經濟懲罰措施。拜登補充稱，「讓我說清楚，這些完全是我們的防禦性舉措，我們無意與俄

羅斯作戰。」



美國不發炮，能大打嗎？



（２）俄軍雖已入烏，但普京謂不會佔烏領土。這即是甚麼？即是似中國打印度，打到距印

度首都新德里幾十里外便撤軍；亦即是中國打越南，打到越軍徹底敗潰，又收兵。這是服從《孫

子兵法》的：攻城容易，守城難。



＊普京想烏克蘭建親俄政權＊



普京要的，是個不親北約的烏克蘭，好得在俄與北約間，有個緩衝國。春秋戰國時，秦楚兩

大強國間夾有個也十分強大的晉國，於是便搞出個三家分晉，成為韓、趙、魏三個小國，好作為

秦楚兩大國間的緩衝國。



對普京言，最理想的，是將今時親北約的烏克蘭政權推翻，建立個親俄的烏克蘭政權，這即

是２０１３年前的政治局面。２０１３年烏克蘭出現顏色革命，將當時親俄的烏克蘭總統趕下台

，從此烏克蘭便益發親歐、親北約。而北約益發急東進，破壞了東西德合併前，歐美對當時蘇聯

的承諾，北約不東拓，當北約欲吸納烏克蘭時，就即是將導彈置在俄羅斯門口，普京便新舊帳一

齊算了。



算下來，俄羅斯是先全佔烏，控制了烏局，換回親俄政府，便可「撤軍」。「撤軍」加引號

，是「撤」之後，尚要「維和」。



之前有美國軍事專家估，經過這多年來美國軍援及軍事培訓，烏克蘭軍可打１０日。中國又

有專家估，要攻基輔最少也要１００小時。但俄軍用１小時２２分鐘就拿下基輔，俄傘兵不用跳

傘，是直接在降落在基輔機場上的俄機走下來，只說明兩點：



（１）５３萬烏軍中有不少人已被策反、投誠；



（２）據說美國為應對烏局勢而由國防部組成的「虎兒」小組，已開過兩次會，但就炮也未

幫烏克蘭放過，怕就要解散吧！



筆者並不是小看美國國防部，他們不是不濟，而是很濟，拜登不也說了不會跟俄開戰？



美國要的不是發炮彈，而是吸銀彈，資金流美，今時美國應慶祝搞局成功。對美國言：



（１）烏克蘭再親俄，也只是回到２０１３年局面，對美無礙，而所有話援助烏克蘭的承諾

都不用落實；



（２）迫使德國延批北溪二號管道，歐洲有一陣子還要買美國油氣；



（３）歐洲如果不和普京好好地談，就只好仍受美牽制；



（４）世局愈亂，益利資金流美。



對金融市場有甚麼影響？



高盛估標普５００要較上周五價跌６％、納指跌１０％。但大摩又話而家至沽，風險大，華

爾街估美儲局不會在３月加５０點子息，石油價漲，但美財長耶倫謂美仍有力遏止美國國內通脹

。



接下來的看美國：



（１）會撳掣射導彈去打俄？



（２）會撳掣祭出金融核彈，踢俄羅斯出美元交易系統ＳＷＩＦＴ？



第一點，肯定不會。至於第二點，筆者十分希望美國祭出，如對俄不起作用，就即是美國的

軍事霸權與美元霸權都在衰敗。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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