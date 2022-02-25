《新股上市》中國金茂分拆金茂服務上市，招股入場費約４１１１元

《經濟通通訊社２５日專訊》中國金茂（００８１７）分拆金茂服務（００８１６）在港主

板上市，全球發售約１﹒０１４億股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至下周三（２日

）中午公開招股，招股價７﹒５２至８﹒１４元，一手５００股「入場費」為４１１１﹒０２元

。該股３月１０日掛牌，聯席保薦人中金公司及匯豐。

金茂服務是中國高端物業管理及城市運營服務提供商，管理住宅物業、商業物業組合主要包

括寫字樓及購物中心），以及公共物業（如學校、政府設施及其他公共空間），截至去年９月底

在管物業總建築面積約２３２０萬平方米。



＊基石投資者認購約八成股份＊



金茂服務引入五名基石投資者，合共認購約６﹒４６億元股份，假設每股發售價７﹒８３元

（即發售價範圍的中位數），共認購８２５４﹒３５萬股，佔總發售股份８１﹒４％。五名基石

投資者包括：東方雨虹（深：００２２７１）董事長李衛國旗下香港私人投資管理Ｋｅｌｔｉｃ

，康力電梯（深：００２３６７）、科順股份（深：３００７３７）控股股東陳偉忠、中國聯塑

（０２１２８）旗下富匯資本，以及陶勤旗下千合基金。

假設每股發售價７﹒８３元，金茂服務集資淨額約７﹒２８９億元，當中５５％用於物色與

從事物業管理、城市運營服務及社區運營的公司的戰略投資及收購機會，約２２％用於升級智慧

管理服務系統、智慧社區及智慧城市解決方案的發展，約１３％用於進一步開發社區增值服務，

餘下約１０％用於營運資金及一般企業用途。

中國金茂此前公布向合資格股東分派金茂服務約１﹒９２億股作為特別股息，於記錄日期（

即２月２３日）股東每持有６６﹒２股獲分派１股金茂服務。（ｍｈ）



