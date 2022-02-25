【企業盈喜】新希望服務：年度剔除上市費用料多賺５８％至６３％

《經濟通通訊社２５日專訊》新希望服務（０３６５８）預期截至去年底止年度股東應佔經
調整溢利（根據非國際財務報告準則經剔除一次性上市費用的影響後計量），較２０２０年增長
５８％至６３％，主要原因是集團在管樓面面積增加帶來的物業管理服務收入提升，以及集團生
活服務收入增加。
該公司將於３月底前刊發業績。（ｍｈ）
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