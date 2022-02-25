【俄烏戰爭】大宗商品齊飆升，專家首選兩大避險資產！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２５日報道》俄烏戰爭爆發觸發環球金融市場動盪，資金紛紛泊

去避險資產。黃金避險需求急增，帶動金價持續飆升，近日逼近二千美元關；布蘭特期油更曾升

破１００美元關。若果投資者有意投資大宗商品避險，究竟揀選什麼類型資產才上算？



摩通：大宗商品持續飆升，布油第二季升至１１５美元



摩通最新報告或為投資者帶來啟示。報告指出，過去數日地緣政治升級，加劇大宗商品市場

失衡的風險。隨著西方國家加大制裁俄羅斯，所有大宗商品，包括石油、貴金屬、天然氣等，其

高風險溢價將持續一段長時間。

俄羅斯作為全球第三大產油國，俄國有條件就西方制裁措施採取報復行動，例如減少能源出

口。若果俄羅斯對歐洲或美國石油出口連續中斷四個月，布蘭特期油可能在第二季升至１１５美

元一桶，待第四季才回落至９５美元。

至於貴金屬價格，摩通認為，這類產品庫存偏低，在供應鏈中斷及內地需求殷切下，貴金屬

未來幾季具備上升動力。該行預計，第二季鋁價和銅價分別升至每噸３５５０美元及１﹒０６萬

美元。

除此以外，摩通亦預計天然氣及農作物價格亦會持續上漲，前者受累「北溪２號」投產無期

，歐洲天然氣處於長期短缺狀態；後者則受油價上漲令生產成本急增所致。



＊大宗商品升勢回順，金、油股見回吐＊



市場暫時消化俄烏戰勢，大宗商品價格均油從高位回落。截至半日，國際金價暫微升

０﹒４６％，報１９１２美元；油價升勢亦回順，紐約期油及布蘭特期油均升逾２％，每桶報

９４﹒５１３美元及９８﹒０４４美元。

本港貴金屬股份有回吐跡象，ＳＰＤＲ金ＥＦＴ（０２８４０）跌逾１％，收報

１３９５﹒５元；招金礦業（０１８１８）及山東黃金（０１７８７）分別跌２及３％，收報

７﹒０６元及１４﹒６８元。三桶股亦顯著回吐，跌幅超過２％。



＊溫鋼城：金價上望２０００美元，鋁業股值博率高＊



ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城今早在《經濟通通訊社》財經直

播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，在大宗商品中，黃金是他的首選。即使加息周

期不利金價，惟俄烏局勢未明朗化，黃金作為主要避險資產勢獲資金追捧，投資者不妨趁美國下

月加息，金價回調時趁機部署。他預計，金價今年有望突破２０００美元水平。

若投資者有意部署黃金類產品，應揀選追蹤金價基金，抑或金礦股？溫鋼城認為，這取決於

投資者承受風險的能力。保守型投資者應揀選ＳＰＤＲ金ＥＦＴ，因為它較貼近金價走勢，其波

動性較低，他建議回落至１３５０元部署。進取型投資者則宜部署波幅較大的金礦股，如山東黃

金（０１７８７），並建議待股價回落時買入。他預料股價未來有力挑戰近５２周高位（約

１７﹒７２元）。

除了黃金外，溫鋼城亦看好鋁價前景，主要由於全球鋁需求持續上漲，加上鋁業股目前估值

偏低，行業首選為中國鋁業（０２６００）。隨著西方國家持續加大對俄羅斯的制裁，鋁資源勢

成下一個制裁目標，這有利中國鋁企搶佔全球市場份額，故看好中鋁前景。他建議投資者可於本

月初上升裂口（約４﹒８元）作中長期部署。

