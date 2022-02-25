《盤後部署》俄烏戰況仍緊張，恒指２２６６５點為關鍵防守位

《經濟通通訊社２５日專訊》俄烏局勢尚未穩定，但美股出現戲劇性反彈，三大指數全線高

收。港股今早高開６點報２２９０８，曾升１２７點。不過，半日低收３５點報２２８６６，午

後跌幅稍為擴大，曾跌１７２點。

ＡＴＭ個別發展。第三季純利按年跌七成四的阿里巴巴（０９９８８）高開２％，收市升幅

收窄，升０﹒３８％，報１０５﹒３元；美團（０３６９０）無升跌；騰訊（００７００）由升

轉跌０﹒８９％，收報４２４元。同樣於上日（２４日）收市後公布業績的網易（０９９９９）

高開３％，尾段升幅收窄至１﹒３２％。隔晚在美股反彈逾７％的嗶哩嗶哩（０９６２６）全日

見好，收市升５﹒１１％。

醫藥股升勢顯著，多隻生物科技股大漲。隔晚在美股升８％的再鼎醫藥（０９６８８）高開

高收，揚９﹒０４％；藥明生物（０２２６９）升３﹒９７％；藥明康德（０２３５９）升

２﹒８８％。

隔晚油價盤中破１０５美元兼高收，惟三桶油今天受壓。中石油（００８５７）及中海油

（００８８３）均跌逾３％；中石油（００３８６）就跌２﹒９９％。金礦股亦回軟，紫金

（０２８９９）高開逾１％後轉跌，收市跌１﹒５８％；招金（０１８１８）及山東黃金

（０１７８７）挫逾３％。

港股今天高開低收，報２２７６７，跌１３４點或跌０﹒５９％，主板成交１４２７﹒００

億元。國企指數報７９９１，跌３９點或跌０﹒４９％。恒生科技指數報５１１２，升４２點或

升０﹒８４％。

Ａ股回升。上證綜合指數報３４５１，升２１點或升０﹒６３％，成交４４１６﹒５９億元

人民幣。深證成份指數報１３４１２，升１６０點或升１﹒２１％，成交２６２１﹒４２億元人

民幣。



＊藥明生物５５元見底＊



大市方面，俄烏戰況仍緊張，據報俄軍於當地時間今日凌晨，對烏克蘭展開第二日攻擊，歐

盟亦加強制裁俄羅斯，包括將禁止向俄羅斯航空公司出售任何飛機、備件和設備。港股今日跌幅

雖較上日大幅減少，但技術走勢上未見改善，而上日的牛證重貨區下調到２２４００至

２２４９９點，此水平以下的牛證街貨比例亦有所增加，不排除有繼續「殺牛」的風險。下周恒

指仍要視乎兩國衝突有否進一步升級，去年全年低位２２６６５點為關鍵防守位。

個股方面，藥明生物今天回升，或受大戶支持有關。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，該股

是日主動買沽比率６３：３７，大戶主動買沽比率為６２：３８，並錄得４﹒０４５億元資金流

入，佔成交金額逾兩成。當中，北水是最大淨被動買入券商，淨買入額逾８０００萬元。再看日

線圖，股價今個月初最低見５５元，接近兩星期後都未見再跌穿此水平，意味５５元為短期股價

的底部。目前１０天線有拗升跡象，ＭＡＣＤ牛差距擴闊，下周初若能重上今個月初裂口低開的

頂部６８﹒９元，股價有力收復前失。（ｅｒ）

