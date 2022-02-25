【俄烏開戰】普京與馬克龍通電話，莫斯科願與基輔談判

《經濟通通訊社２５日專訊》克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，總統普京與法國總統馬克龍

當地時間周四通電話，雙方進行了「嚴肅而坦誠」的交談。

這是普京在對烏宣戰後，首次與西方領袖接觸。馬克龍要求俄方立即停止軍事行動，否則將

遭到大規模制裁。普京則向馬克龍解釋局勢發展。

克宮還表示，如果烏克蘭政府準備好討論俄方提出的要求，包括維持中立國，和非軍事化等

，莫斯科願意與基輔談判。（ｊｆ）

