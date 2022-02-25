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25/02/2022 10:44

【俄烏開戰】安理會將表決譴責俄羅斯議案，美向北約增兵７千

　　《經濟通通訊社２５日專訊》聯合國安理會將於今日開會表決，是否譴責俄羅斯入侵烏克蘭
，並要求俄軍無條件撤離。不過，俄羅斯作為安理會常任理事國，擁有一票否決權。
　　而在聯合國會議前，北約周四在成員國代表會議後發表聲明，增加在東歐的軍事部署，已調
動超過１００架軍機保持高度戒備，但強調有關部署是預防性、相對稱、非升級的。五角大樓消
息指，美國防長奧斯汀已下令再派７千名美軍赴歐洲支援北約。（ｊｆ）

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