【俄烏開戰】安理會將表決譴責俄羅斯議案，美向北約增兵７千

《經濟通通訊社２５日專訊》聯合國安理會將於今日開會表決，是否譴責俄羅斯入侵烏克蘭
，並要求俄軍無條件撤離。不過，俄羅斯作為安理會常任理事國，擁有一票否決權。
而在聯合國會議前，北約周四在成員國代表會議後發表聲明，增加在東歐的軍事部署，已調
動超過１００架軍機保持高度戒備，但強調有關部署是預防性、相對稱、非升級的。五角大樓消
息指，美國防長奧斯汀已下令再派７千名美軍赴歐洲支援北約。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|開市Good Morning25/02/2022
溫鋼城：恒指23000以下屬吸納良機 阿里穿100元合情合理
|財經熱話25/02/2022
【虛幣世界】美股反彈帶動加密貨幣，印度商討虛幣廣告監管
|財經熱話24/02/2022
【預算迴響】畢馬威：派一萬消費券符期望 政府明確無意放寬辣招
|財經熱話24/02/2022
【賣地計劃】黃偉綸：下年度推13幅地涉8250伙 下季推兩幅
|財經熱話24/02/2022
【俄烏開戰】郭思治：此時入市中線部署 首選中移動（有片）
|中國故事24/02/2022
《神州經脈》監管屢出口術慾穩定煤價 東歐戰火延燒A場交投急增
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰