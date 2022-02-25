【俄烏開戰】基輔遭４０枚導彈攻擊，俄戰機中彈墜落

《經濟通通訊社２５日專訊》基輔最新消息，俄軍戰機和導彈今晨４時許，對當地發動約
４０分鐘攻擊，烏方指遭遇近４０枚導彈攻擊，遇襲目標包括烏軍總參謀部和通訊中心。社交媒
體片段顯示，有俄軍戰機在基輔上空被擊中爆炸，殘骸墜落一座民居大廈引發大火。（ｊｆ）
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