【俄烏開戰】馬克龍向普京轉交烏國總統信函，謀求俄烏停火談判

《經濟通通訊社２５日專訊》法俄兩國元首於當地時間周四晚通電話，法國總統馬克龍事後
表示，他是應烏克蘭總統澤連斯基要求，與普京對話。他還轉交了澤連斯基的信函，但承認現時
仍未取得進展。馬克龍稱，由於澤連斯基尋求與普京對話而未獲回應，因此求助法方斡旋，以便
促成俄烏談判。他強調會盡可能努力促成停火。（ｊｆ）
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