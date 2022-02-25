【俄烏開戰】北溪２號審批叫停，德媒指違規投用只罰１００萬歐元

《經濟通通訊社２５日專訊》德國政府叫停北溪２號的審批後，美國拜登政府周四對該天然
氣管道的營運商及高層實施制裁。但德國媒體指出，理論上北溪２號不通過政府審批也可以投用
，因為德國政府最多只可以一次性處於１００萬歐元的罰款。報道指，雖然這樣做屬違法，但與
耗資１００億歐元的管道建設費用相比，卻顯得微不足道。（ｊｆ）
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