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25/02/2022 15:55

【俄烏開戰】法國向烏克蘭提供軍火經援，防長籲盡快實現停火

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據外電報道，法國將向烏克蘭提供軍火和３億歐元的財政援助
。但法國國防部長帕利強調，歐洲和美國都不願意與俄羅斯開戰，現階段目標是盡快實現烏克蘭
停火。
　　報道指，法國不僅向烏國提供軍援，並會加速在羅馬尼亞部署法軍。而法國外長勒德里較早
前表示，雖然俄羅斯擁有核武，但普京需要理解北約也是核武軍事同盟，但排除介入烏克蘭戰事
的可能。（ｊｆ）

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