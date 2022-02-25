【俄烏開戰】法國向烏克蘭提供軍火經援，防長籲盡快實現停火

《經濟通通訊社２５日專訊》據外電報道，法國將向烏克蘭提供軍火和３億歐元的財政援助

。但法國國防部長帕利強調，歐洲和美國都不願意與俄羅斯開戰，現階段目標是盡快實現烏克蘭

停火。

報道指，法國不僅向烏國提供軍援，並會加速在羅馬尼亞部署法軍。而法國外長勒德里較早

前表示，雖然俄羅斯擁有核武，但普京需要理解北約也是核武軍事同盟，但排除介入烏克蘭戰事

的可能。（ｊｆ）

