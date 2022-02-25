【俄烏開戰】俄軍攻入基輔，烏軍號召全民抵抗

《經濟通通訊社２５日專訊》綜合外電報道，俄羅斯軍隊的裝甲車已進入烏克蘭首都基輔。
烏國防部在社交網站發文，呼籲全民皆兵，不分男女老幼抵抗俄軍，只要帶護照就可以參軍。
美聯社較早前報道，俄軍特種部隊奪取烏軍裝甲車，並換上烏軍制服，滲入基輔市區破壞。
烏克蘭軍方其後證實俄軍已進入市區，要求市民躲入屋內，自製燃燒彈準備反擊，並指今晚將爆
發關鍵的戰事。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話25/02/2022
《嚟緊炒D乜》Meta VR眼鏡稱霸，舜宇鏡頭需求有多無少！
|中國故事25/02/2022
《神州經脈》政治局維穩金融大局 人行放水逾兩年高A場周跌1%
|財經熱話25/02/2022
港交所績差大行紛降目標價 股價欲彈乏力弱勢難改
|大行報告25/02/2022
港交所績後大行紛降目標價 係咪咁睇淡？
|數碼新體驗25/02/2022
保誠蓄勢待發 銳意在亞洲、非洲發展潛力，實現增長
|財經熱話25/02/2022
【俄烏戰爭】大宗商品齊飆升 專家首選兩大避險資產！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰