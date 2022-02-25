【俄烏開戰】俄軍攻入基輔，烏軍號召全民抵抗

《經濟通通訊社２５日專訊》綜合外電報道，俄羅斯軍隊的裝甲車已進入烏克蘭首都基輔。

烏國防部在社交網站發文，呼籲全民皆兵，不分男女老幼抵抗俄軍，只要帶護照就可以參軍。

美聯社較早前報道，俄軍特種部隊奪取烏軍裝甲車，並換上烏軍制服，滲入基輔市區破壞。

烏克蘭軍方其後證實俄軍已進入市區，要求市民躲入屋內，自製燃燒彈準備反擊，並指今晚將爆

發關鍵的戰事。（ｊｆ）





