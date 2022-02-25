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即市新聞

25/02/2022 19:23

《台股攻略－黃振宇》台股收升５７點，站上１７６００關卡

　　《台股攻略》俄烏戰火未見平息，震撼全球金融市場，台股今日（２５日）開高震盪，早盤
一度大升後盤中翻黑，指數高低震幅達１８２點，其中半年線一度失守，台股反彈遇壓，惟聯發
科、ＡＢＦ族群及鋼鐵等撐場，加權指數終場收１７６５２﹒１８點，升５７﹒６３點，成交金
額為３８６４﹒９５億元新台幣台股一周內跌幅達５８０點，反映俄烏戰事不確定性。
　　今日有多個族群再度轉強，ＡＢＦ三雄買盤相當積極，景碩大升７％，欣興升近半根停板，
南電亦升超過２％。不鏽鋼族群隨著鎳價飆升，持續強勢表態，新鋼漲停，燁興升近７％，大成
鋼及榮剛升超過４％，運錩、建錩及有益升超過３％，精剛、允強及彰源升超過２％。生技族群
亦有部分表現強勢，寶齡富錦漲停，美時升８％，太景─ＫＹ、藥華藥及智擎升超過半根停板，
杏國升超過３％，東生華、合一及健喬均升超過２％。
　　對於俄烏開戰對台股的影響，最首要的關鍵是這場戰爭何時能結束及美股必須先止穩，台股
部分為台積電要守住６００元新台幣及年線，因２０２０年疫情反彈以來，台積電均穩住年線之
上，雖有短暫跌穿，但很快就站回，同時１７５００點及１７０００點這兩個關鍵點位，若持續
失守，不利台股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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