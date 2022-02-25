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即市新聞

25/02/2022 08:49

【虛幣世界】美股反彈帶動加密貨幣，印度商討虛幣廣告監管

　　《經濟通通訊社２５日專訊》俄國昨日（２４日）開始對烏克蘭發動戰爭，消息令環球股市
急挫，美股曾度大跌逾８００點，惟美股尾市反彈，帶動加密貨幣抽升至３８０００美元水平，
Ｏａｎｄａ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，比特幣在短期內
保持在３００００美元的水平將是一個好兆頭，這表明投資者仍然對經濟前景持樂觀態度，一旦
俄羅斯╱烏克蘭危機解除，風險資產應該會穩定下來。
　　另外，近期印度官方對加密貨幣的廣告進行監管，目前相關廣告需要加入免責聲明：「加密
資產與ＮＦＴ不受監管，而且可能具有很大風險」。而印度政府宣布了新的加密稅收提案，該提
案將在幾週內上議會審理，這使行業尋求變革至關重要。新規則包括對所有加密收益徵收３０％
的稅，以及對所有加密交易商徵收１％的稅。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３８４２８﹒９７（美元．下同），升０﹒２６％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２６０６﹒２７元，升０﹒３９％；艾達幣報０﹒８４７０元，跌
０﹒５８％；瑞波幣報０﹒６９２６元，跌０﹒５２％。（ｕｌ）

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