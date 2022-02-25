《談國論企－黎偉成》中國要趁勢逼美採行動壓台獨

《談國論企》中國國務委員、外交部司王毅２０２２年２月２２日應邀通電話，與美國國務

卿布林肯就中美關係、烏克蘭等問題時，布林肯突表美方反對「台獨」和無意同中方衝突對抗，

肯定是力求降低中俄聯合抗美的壓力。建議中國堅持主權不可外涉的同時，趁機會強烈督促美方

完全停止對台售武和種種非正式的「外事」接觸，並要美方注意在中國南海、台灣海峽等海域的

軍事挑釁，否則會考慮如俄式的維護主權。中國受從來是強盜的美帝圍堵攬炒，要「趁佢病、？

佢命」，千萬不要心軟手弱，怕「蘇州過後無舟搭」。



＊中俄要反擊共同面對美帝分裂主權深層壓力＊



要一而再指出，中國要趁美國受俄羅斯強力回應烏克蘭問題之困，狠狠地在涉台主權和涉疆

、涉港、涉藏事務上作出應有的猛力反擊，原因有（甲）先談最新的烏克蘭問題，重點有（一）

俄羅斯之對烏克蘭採取如斯強硬的行動，乃對美國要滅絕「不同意識形態」俄國的強有力反應，

特別是（１）美國之於上世紀肆無忌憚的搞所謂「顏色革命」，使蘇聯在１９８８年全面解體，

並分裂成多個「獨立國家」；更狠毒的是（２）在這之後不斷「收歸」前蘇聯的獨立國家入北約

組織，至近年更以「顏色革命」推翻親俄的烏克蘭政治勢力，促烏國現任總統加入北約，而烏克

蘭乃接壤俄羅斯西部之國，成近在眉捷之壓。

更絕對無道義的是（３）美帝居然千方百計的破壞協議，是為王毅對布林肯明確地指出「烏

克蘭問題演變至今，與《新明斯克協議》遲遲未能有效執行有密切關係」，乃斥美帝之非。

凡此，使（二）俄羅斯總統普京，要速戰速決，不僅承認烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克的

獨立地位，更派出武裝部隊，和在忍無可忍之況炮轟烏國，使美帝頗有「出乎意料」之驚，實為

美帝玩火、玩出火的初步惡性回應。

我相信：普京被逼以軍事力量去處理烏克蘭事務，結果有很大機會取得成功，因（Ｉ）要知

道，俄羅斯人的理念：莫斯科肯定為俄國的「心臟」，而烏克蘭之基輔是為「母親」，乃因前蘇

聯就是在基輔誕生，護主權，乃公義，得國民支持。

更重要的是（ＩＩ）普京是強人，俄羅斯有強大的軍事力量，要在其國家前沿打仗，優勢不

言而喻，而（ｉ）美帝在此一區域的軍力大大不及俄國，和（ｉｉ）歐盟國家不欲戰。

和（ＩＩＩ）美帝聲聲要「制裁」，問題是其對俄羅斯之「制」已有多年，涉及層面相當廣

泛，再有甚麼可「制」？反而歐盟要靠俄羅斯供應的原油、物資，挺美的負面影響和損失甚大，

可以嗎？

由是（乙）中國千萬不要失卻狠狠反擊美國良機，因：俄羅斯在烏克蘭問題基本屬於前蘇聯

遺留下來的主權問題，而中國對台灣省，更是在聯合國承認「一個中國」底下的要處理主權之事

務，唯是美帝在過去７０多年以來一直妄圖把台灣「分裂」中國，至今更明目張膽支持「台獨」

，痛打「台獨」及其主子乃好時候。



＊要美帝停對台售武不作官式接觸減航巡＊



但王毅對布林肯所作美方首提的反對「台獨」，所作出的回應是「美方不能說一套做一套」

，實在「太客氣」了。此乃十分嚴肅的主權問題，既然美帝長期說一套做一套，今天就要拜登政

府老老實實的做出多個方面的實際工作，主要有要美帝（１）不要對台作出任何「官式」的接觸

，予「台獨」份子以夢想；（２）不要對台售武，甚至取消已作出的售武合約，不交付任何武裝

設備以台；（３）不得在台灣海峽作軍事上的「耀武揚威」，在中國南海同樣「守分寸」。

（丙）中國可趁烏局反擊美國，更因美帝打俄羅斯，其最深層次的恐懼是中俄聯手。此可見

布林肯居然對王毅表「反對台獨」，討好中國，實際要分化中俄，充分表明美帝對中國聯合俄羅

斯反美的深層恐懼。

正因如是，我想起已故中國領導人毛澤東主席當年對美帝國霸權主義者的重重圍堵與攬炒，

提出：「備戰、備荒、為人民」，至今仍然有很大的鼓舞作用，和實際的需要。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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