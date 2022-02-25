《異動股》英國加強制裁俄羅斯，匯控跌逾３％，渣打跌逾４％

《經濟通通訊社２５日專訊》匯控（００００５）低開３﹒４７％，報５４﹒２元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒７１％。該股成交約１５３萬股，涉資８２９９萬元。渣打

（０２８８８）低開４﹒０１％，報５５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１０﹒１３％。

當地時間２４日下午，英國首相約翰遜在下議院宣布將對俄羅斯實施新一輪「前所未見」、

「最大和最嚴厲」的制裁措施。約翰遜宣布，除了周一（２１日）英國政府確認的制裁措施外，

還將採取另外十項制裁措施，其中包括對所有俄羅斯主要銀行實施資產凍結，立即凍結資產總額

為１５４０億英鎊的俄羅斯外貿銀行。

現時，恒生指數報２２９０８，升６點或升０﹒０３％，主板成交２８﹒７５億元。國企指

數報８０７４，升４３點或升０﹒５４％。恒生科技指數報５１５７，升８７點或升１﹒７２％

。

即月期指新報２３００１，升１１１點，高水９３點。即月國指期貨報８０９２，升７３點

，高水１８點。即月科指期貨新報５１７７，升１３３點，高水２８點。

上證綜合指數報３４４５，升１５點或升０﹒４５％，成交４２﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１３３８３，升１３０點或升０﹒９９％，成交５６﹒１１億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５４﹒２元 跌３﹒４７％

渣打（０２８８８） ５５﹒０元 跌４﹒０１％

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（ｈｃ）

