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25/02/2022 09:28

《異動股》英國加強制裁俄羅斯，匯控跌逾３％，渣打跌逾４％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》匯控（００００５）低開３﹒４７％，報５４﹒２元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒７１％。該股成交約１５３萬股，涉資８２９９萬元。渣打
（０２８８８）低開４﹒０１％，報５５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１０﹒１３％。
　　當地時間２４日下午，英國首相約翰遜在下議院宣布將對俄羅斯實施新一輪「前所未見」、
「最大和最嚴厲」的制裁措施。約翰遜宣布，除了周一（２１日）英國政府確認的制裁措施外，
還將採取另外十項制裁措施，其中包括對所有俄羅斯主要銀行實施資產凍結，立即凍結資產總額
為１５４０億英鎊的俄羅斯外貿銀行。
　　現時，恒生指數報２２９０８，升６點或升０﹒０３％，主板成交２８﹒７５億元。國企指
數報８０７４，升４３點或升０﹒５４％。恒生科技指數報５１５７，升８７點或升１﹒７２％

　　即月期指新報２３００１，升１１１點，高水９３點。即月國指期貨報８０９２，升７３點
，高水１８點。即月科指期貨新報５１７７，升１３３點，高水２８點。
　　上證綜合指數報３４４５，升１５點或升０﹒４５％，成交４２﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１３３８３，升１３０點或升０﹒９９％，成交５６﹒１１億元人民幣。

　
　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　５４﹒２元　跌３﹒４７％
　　渣打（０２８８８）　５５﹒０元　跌４﹒０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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