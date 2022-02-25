《異動股》藥明生物揚６％，暫為表現最佳藍籌，生物科技股大漲

《經濟通通訊社２５日專訊》多隻生物科技股造好，藥明生物（０２２６９）現價升

６﹒３２％，報６５﹒６５元，該股成交約６９０萬股，涉資４﹒４４億元，盤中高見

６５﹒７５元，最低見６３﹒２５元，暫為表現最佳藍籌；藥明康德（０２３５９）升

５﹒２９％，報１１３﹒５元；金斯瑞（０１５４８）升５﹒３９％，報３１﹒３元；信達生物

（０１８０１）升５﹒９８％，報３４﹒５５元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，藥明生物主動買沽比率６７：３３，大戶主動買沽比

６８：３２，資金淨主動流入１﹒２７億元。

現時，恒生指數報２２９３２，升３０點或升０﹒１３％，主板成交２９９﹒８３億元。國

企指數報８０７６，升４５點或升０﹒５６％。恒生科技指數報５１７３，升１０４點或升

２﹒０５％。

即月期指新報２２９４７，升５７點，高水１５點。即月國指期貨報８０８２，升６３點，

高水６點。即月科指期貨新報５１６６，升１２２點，低水８點。

上證綜合指數報３４６５，升３５點或升１﹒０３％，成交１３３８﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１３４７２，升２２０點或升１﹒６６％，成交７８５﹒１１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ６５﹒６５元 升６﹒３２％

藥明康德（０２３５９） １１３﹒５元 升５﹒２９％

金斯瑞（０１５４８） ３１﹒３元 升５﹒３９％

信達生物（０１８０１） ３４﹒５５元 升５﹒９８％

維亞生物（０１８７３） ３﹒１７元 升５﹒６７％

錦欣生殖（０１９５１） ９﹒１９元 升４﹒２％

泰格醫藥（０３３４７） ８９﹒８元 升４﹒９７％

百濟神州（０６１６０） １３０﹒７元 升７﹒４８％

康希諾（０６１８５） １４１﹒１元 升３﹒７５％

康方生物（０９９２６） １９﹒８６元 升７﹒２４％

開拓藥業（０９９３９） １２﹒４２元 升４﹒９％

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（ｅｒ）

