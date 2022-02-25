  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2022 12:45

《午市前瞻》歐美無表態出兵，專家料環球股市兩個月內逐步回升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收市報２２８６６，跌３５點或０﹒１６％，主
板成交７８９﹒２５億元。恒生中國企業指數報８０３３，升２點或０﹒０３％。恒生科技指數
報５１４３，升７４點或１﹒４６％。

＊張智威：料恒指後市守住２２６００至２２７００＊

　　俄軍全面攻擊烏克蘭全國國境，惟北約未有表態出兵，隔晚美股奇蹟翻盤。信誠證券聯席董
事張智威向《經濟通通訊社》表示，市場已消化俄烏開戰消息，因為俄軍攻抵基輔後，北約仍不
為所動，市場最擔心的北約與俄開戰已不會成真，美國亦表明不會派兵至烏克蘭。故今日港股表
現亦有支持，於１２月及１月所造的低位２２６００至２２７００水平，料後市能守穩此位。
　　張智威預期，因人心未定，環球股市之後將會先於低位維持一後時間，但以２０１４年俄羅
斯吞併克里米亞為例，美股標指當時亦有較大跌幅，但兩個多月後便回升並再創新高，故預期今
次的走勢亦會雷同。

＊油、金和阿里都不值博＊

　　油價及金價隔晚觸及高位便因應局勢回落，張智威指因為歐美表明不會出兵至烏克蘭，油價
金價便順應回落，未來黃金股及油股有可能從高位回落，故現時已不值博。
　　此外，昨日藍籌重磅阿里巴巴（０９９８８）公布業績，張智威指雖然好過預期，但收入仍
然非常弱勢。而且阿里股價不斷再創新低，１０９元至１０８元，再到１０３元，故不建議投資
者博低吸。（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS25/02/2022
【FOCUS】西方「制裁」各有盤算　基輔告急美股反高潮
財經熱話25/02/2022
英加碼制裁凍結俄銀行資產　匯控渣打縱回購不斷仍受累急跌
大行報告25/02/2022
【大行炒D乜】阿里獲瑞信維持跑贏大市評級　港交所遭四行降目標
開市Good Morning25/02/2022
溫鋼城：恒指23000以下屬吸納良機　阿里穿100元合情合理
財經熱話25/02/2022
【虛幣世界】美股反彈帶動加密貨幣，印度商討虛幣廣告監管
財經熱話24/02/2022
【預算迴響】畢馬威：派一萬消費券符期望　政府明確無意放寬辣招
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金