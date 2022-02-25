《午市前瞻》歐美無表態出兵，專家料環球股市兩個月內逐步回升

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收市報２２８６６，跌３５點或０﹒１６％，主

板成交７８９﹒２５億元。恒生中國企業指數報８０３３，升２點或０﹒０３％。恒生科技指數

報５１４３，升７４點或１﹒４６％。



＊張智威：料恒指後市守住２２６００至２２７００＊



俄軍全面攻擊烏克蘭全國國境，惟北約未有表態出兵，隔晚美股奇蹟翻盤。信誠證券聯席董

事張智威向《經濟通通訊社》表示，市場已消化俄烏開戰消息，因為俄軍攻抵基輔後，北約仍不

為所動，市場最擔心的北約與俄開戰已不會成真，美國亦表明不會派兵至烏克蘭。故今日港股表

現亦有支持，於１２月及１月所造的低位２２６００至２２７００水平，料後市能守穩此位。

張智威預期，因人心未定，環球股市之後將會先於低位維持一後時間，但以２０１４年俄羅

斯吞併克里米亞為例，美股標指當時亦有較大跌幅，但兩個多月後便回升並再創新高，故預期今

次的走勢亦會雷同。



＊油、金和阿里都不值博＊



油價及金價隔晚觸及高位便因應局勢回落，張智威指因為歐美表明不會出兵至烏克蘭，油價

金價便順應回落，未來黃金股及油股有可能從高位回落，故現時已不值博。

此外，昨日藍籌重磅阿里巴巴（０９９８８）公布業績，張智威指雖然好過預期，但收入仍

然非常弱勢。而且阿里股價不斷再創新低，１０９元至１０８元，再到１０３元，故不建議投資

者博低吸。（ｈｃ）

