【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒１億人幣，買美團沽港交所

《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指高開６點，報２２９０８點。最高升１４５點報

２３０４６點，最低跌１８３點報２２７１８點。恒指收報２２７６７點，跌１３４點或

０﹒５９％。

按額度計算，北水全日淨買入４０﹒１億元人民幣，增加６９﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最

多的依次是香港交易所（００３８８）、中國移動（００９４１）、碧桂園服務（０６０９８）

。

主板成交１４２７億元減少１９﹒４％。其中港股通成交３０８億元，佔總成交２１﹒６％

。



＊港交所去年純利升９％＊



港交所昨日公布截至去年１２月３１日止年度業績，全年純利１２５﹒３５億元，按年升

８﹒９５％；每股基本盈利９﹒９１元，較去年同期增加８﹒７８％；派第二次中期息４﹒１８

元，較去年同期減少６﹒２８％。

美團無升跌報１７０﹒２元，北水淨買入７億元；藥明生物升３﹒９７％報６４﹒２元，北

水淨買入５﹒９億元；騰訊控股跌０﹒８９％報４２４元，北水淨買入３﹒９億元。

香港交易所跌１﹒１７％報３９０元，北水淨賣出６﹒７億元；中國移動跌１﹒５７％報

５３﹒１５元，北水淨賣出２﹒１億元；碧桂園服務升０﹒９５％報４７﹒９元，北水淨賣出

１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ７﹒００

藥明生物 （０２２６９） ５﹒９１

騰訊控股 （００７００） ３﹒９１

華潤電力 （００８３６） ２﹒７４

快手 （０１０２４） ２﹒６８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） －６﹒６５

中國移動 （００９４１） －２﹒１３

碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒６３

中國神華 （０１０８８） －１﹒５３

建設銀行 （００９３９） －０﹒１０

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