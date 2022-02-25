【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒１億人幣，買美團沽港交所

《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指高開６點，報２２９０８點。最高升１４５點報
２３０４６點，最低跌１８３點報２２７１８點。恒指收報２２７６７點，跌１３４點或
０﹒５９％。
按額度計算，北水全日淨買入４０﹒１億元人民幣，增加６９﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最
多的依次是香港交易所（００３８８）、中國移動（００９４１）、碧桂園服務（０６０９８）
。
主板成交１４２７億元減少１９﹒４％。其中港股通成交３０８億元，佔總成交２１﹒６％
。
＊港交所去年純利升９％＊
港交所昨日公布截至去年１２月３１日止年度業績，全年純利１２５﹒３５億元，按年升
８﹒９５％；每股基本盈利９﹒９１元，較去年同期增加８﹒７８％；派第二次中期息４﹒１８
元，較去年同期減少６﹒２８％。
美團無升跌報１７０﹒２元，北水淨買入７億元；藥明生物升３﹒９７％報６４﹒２元，北
水淨買入５﹒９億元；騰訊控股跌０﹒８９％報４２４元，北水淨買入３﹒９億元。
香港交易所跌１﹒１７％報３９０元，北水淨賣出６﹒７億元；中國移動跌１﹒５７％報
５３﹒１５元，北水淨賣出２﹒１億元；碧桂園服務升０﹒９５％報４７﹒９元，北水淨賣出
１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ７﹒００
藥明生物 （０２２６９） ５﹒９１
騰訊控股 （００７００） ３﹒９１
華潤電力 （００８３６） ２﹒７４
快手 （０１０２４） ２﹒６８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） －６﹒６５
中國移動 （００９４１） －２﹒１３
碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒６３
中國神華 （０１０８８） －１﹒５３
建設銀行 （００９３９） －０﹒１０
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