  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2022 17:40

【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒１億人幣，買美團沽港交所

　　《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指高開６點，報２２９０８點。最高升１４５點報
２３０４６點，最低跌１８３點報２２７１８點。恒指收報２２７６７點，跌１３４點或
０﹒５９％。
　　按額度計算，北水全日淨買入４０﹒１億元人民幣，增加６９﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最
多的依次是香港交易所（００３８８）、中國移動（００９４１）、碧桂園服務（０６０９８）

　　主板成交１４２７億元減少１９﹒４％。其中港股通成交３０８億元，佔總成交２１﹒６％


＊港交所去年純利升９％＊

　　港交所昨日公布截至去年１２月３１日止年度業績，全年純利１２５﹒３５億元，按年升
８﹒９５％；每股基本盈利９﹒９１元，較去年同期增加８﹒７８％；派第二次中期息４﹒１８
元，較去年同期減少６﹒２８％。
　　美團無升跌報１７０﹒２元，北水淨買入７億元；藥明生物升３﹒９７％報６４﹒２元，北
水淨買入５﹒９億元；騰訊控股跌０﹒８９％報４２４元，北水淨買入３﹒９億元。
　　香港交易所跌１﹒１７％報３９０元，北水淨賣出６﹒７億元；中國移動跌１﹒５７％報
５３﹒１５元，北水淨賣出２﹒１億元；碧桂園服務升０﹒９５％報４７﹒９元，北水淨賣出
１﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒００
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　５﹒９１
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　３﹒９１
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　　２﹒７４
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－６﹒６５
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－２﹒１３
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　－１﹒６３
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－１﹒５３
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－０﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/02/2022
《嚟緊炒D乜》Meta VR眼鏡稱霸，舜宇鏡頭需求有多無少！
中國故事25/02/2022
《神州經脈》政治局維穩金融大局　人行放水逾兩年高A場周跌1%
財經熱話25/02/2022
港交所績差大行紛降目標價　股價欲彈乏力弱勢難改
大行報告25/02/2022
港交所績後大行紛降目標價　係咪咁睇淡？
數碼新體驗25/02/2022
保誠蓄勢待發 銳意在亞洲、非洲發展潛力，實現增長
財經熱話25/02/2022
【俄烏戰爭】大宗商品齊飆升　專家首選兩大避險資產！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金