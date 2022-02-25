《美元走勢－羅明立》俄烏戰爭進一步升級可能小，避險情緒降溫

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒２２ １１５﹒６１ １１５﹒１３

歐元╱美元 １﹒１２０１ １﹒１２２７ １﹒１１８５

英鎊╱美元 １﹒３４１４ １﹒３４３５ １﹒３３６７

美元╱瑞郎 ０﹒９２３４ ０﹒９２５８ ０﹒９２２７

美元╱港元 ７﹒８０７０ ７﹒８０８７ ７﹒８０５９

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《美元走勢》俄烏戰事進入第二日，俄軍繼續在烏克蘭境內快速推進，西方國家普遍預計首

都基輔將在今日（２５日）淪陷。美國總統拜登則一再強調不會派兵干預，與歐洲盟友僅僅只是

推出一攬子制裁措施，包括經濟制裁，並且不包括將俄羅斯剔除出ＳＷＩＦＴ這一重要選項。

鑑於美國的反應和制裁措施都較為溫和，市場預料烏克蘭方面的形勢大局已定，烏克蘭作為

歐美與俄羅斯對弈的籌碼顯然已被拋棄，戰爭進一步升級的可能性很小。市場避險情緒大幅降溫

，避險資產紛紛衝高回落，現貨黃金從一年多高位１９７４美元╱盎司大幅回落接近１００美元

，美元指數也從９７﹒７４的近年高位大幅回落至最低９６﹒７７的水平，隨後略有反彈。

雖然烏克蘭戰事可能僅僅只是一場有限的局部地區性戰爭，但緊張局勢給全球貨幣政策正常

化蒙上一層陰影。歐洲的政策制定者們擔憂戰事或會帶來需求的疲弱，從而影響到歐洲央行退出

刺激政策的計劃。聯儲局亦密切追蹤烏克蘭危機，以評估局勢可能造成的經濟影響。

市場對聯儲局在３月份的加息幅度預期已經從早前的０﹒５％大幅下降至０﹒２５％。需關

注今晚公布的美國１月ＰＣＥ物價指數，若持續在高位或將對聯儲局加息取態帶來較大的壓力。

而俄烏戰事若未有進一步惡化，市場焦點將重新回到到對聯儲局貨幣政策方面，隨著預期被逐漸

消化，美元在創新高後有機會逐漸回落，歐系貨幣和商品貨幣則有望重新上揚。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１１５０ １﹒１２５０ １﹒１１２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３３５０ １﹒３４８０ １﹒３３００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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