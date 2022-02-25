【新冠肺炎】新世界借出粉嶺３﹒５公頃土地予政府興建方艙醫院

《經濟通通訊社２５日專訊》發展局昨日公布，建築署就８個地點興建社區隔離及治療設施

與指定承建商中國建築國際（０３３１１）簽署合作協議。其中一個地點為粉嶺馬適路旁，位處

粉嶺北新發展區，由新世界發展（０００１７）借出。

新世界發展表示，鑑於第五波疫情擴散，新確診病人入院需求持續增加，早前向政府無償借

出的粉嶺土地，已於昨日動工興建方艙醫院，希望能盡早紓緩公營醫療系統龐大的壓力，與社區

攜手同心抗疫。

新世界發展補充，上述無償借出的土地位於粉嶺馬適路旁，位處粉嶺北新發展區約３﹒５公

頃，已完成平整工程，並有道路連接及水電煤供應，基建配套齊備，政府已動工興建方艙醫院，

為有需要的市民提供最適切的醫療服務，盡早紓緩公營醫療系統龐大的壓力。



＊新地及恒地亦借地予政府＊



另外，７個地點則為竹篙灣、啟德前跑道區、元朗潭尾（由新鴻基地產（０００１６）借出

私人土地）、前新田購物城（由新鴻基地產及恒基地產（０００１２）借出私人土地）、洪水橋

近雞伯嶺路、青衣市地段２００號及港珠澳大橋香港口岸人工島上東南面土地。

特區政府感謝發展商先後無償借出私人土地，包括新世界發展借出粉嶺馬適路的新增用地，

以及新鴻基地產及恒基地產借出早前公布的兩幅用地。有關用地已迅速移交工程團隊，讓項目盡

早開展。（ｃｗ）

