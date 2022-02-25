《新股上市》傳中國平安旗下金融壹賬通正積極籌劃回歸港股市場

《經濟通通訊社２５日專訊》內地媒體報道，中國平安（０２３１８）旗下的壹賬通金融科
技（金融壹賬通）董事長葉望春在業績電話會上表示，目前金融壹賬通在積極籌劃回歸港股市場
。
金融壹賬通於２０１９年９月在紐交所正式掛牌，其去年營業收入４１﹒３億元（人民幣．
下同），按年增長２５％；毛利１４﹒４億元，按年增長１６％；淨虧損由１３﹒５４億元收窄
至１２﹒８２億元。（ｃｗ）
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