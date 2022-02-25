【新冠肺炎】中電即日起只提供有限度的抄讀電錶服務

《經濟通通訊社２５日專訊》中電（００００２）公布，因應疫情發展，為保障員工和客戶
健康，即日起只能提供有限度的抄讀電錶服務。受影響客戶將收到估算賬單，住宅客戶帳單會按
去年同期的實際用電量作估算，工商客戶賬單則會按上月的實際用電量作估算。
中電指，在抄讀電錶服務恢復正常後，會按客戶實際用電量作出調整，絕對不會多徵電費。
（ｃｗ）
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