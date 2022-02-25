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25/02/2022 11:26

【新冠肺炎】許正宇呼籲金融界再審視內部員工安排及營運持續計劃

　　《經濟通通訊社２５日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇今日發表網誌指，面對現時嚴峻
的疫情，減低人群聚集至關重要。他強烈呼籲金融業界再審視內部員工安排及其營運持續計劃
（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ　Ｐｌａｎ），除負責關鍵職能的人員外，再壓縮
需要在辦公室上班的人員數目，減低病毒傳播風險。至於需要使用金融服務的市民，則應盡量利
用各金融機構已設立的完善網上理財及交易渠道，減少到訪實體分行。

＊冀金融界僱主方便僱員按時接受全民檢測＊

　　他表示，政府已率先於２月１６日在政府大樓和辦公處所向所有政府僱員推行「疫苗通行證
」安排，過程順利，他強烈呼籲銀行、證券、保險及強積金業界仿效政府實施「疫苗通行證」安
排，進一步推動員工馬上接種疫苗及加強劑，鞏固香港整體的抗疫「防護牆」。
　　他又提到，本港下月將推行「全民強制檢測」，加強「早發現」的能力，切斷病毒傳播鏈。
他希望金融界僱主屆時都可以方便他們的僱員按時接受檢測，以配合計劃順利進行。

＊適時向市場發布疫下維持穩健營運指引＊

　　他表示，在奮力抗擊疫情之際，亦會嚴守香港的金融穩定，將嚴密監察相關市場數據，包括
資金流向、市場流動性及金融機構的營運情況，協調各監管機構支援業界應對疫情挑戰，並適時
向市場發布在疫下維持穩健營運的指引。（ｃｌ）

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