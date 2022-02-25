【夜期時段】３月期指最新報２２６２８點，跌４點，低水１３９點

《經濟通通訊社２５日專訊》是日期指結算，３月期指在夜期時段開市報２２６２６點，跌
６點，低水１４１點，最新報２２６２８點，跌４點，低水１３９點，合約成交４４９張。
３月國指期貨在夜期時段開市報７９７４點，跌１０點，低水１８點，最新報７９８４點，
無升跌，低水８點，合約成交３３１張。
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