《再戰明天》亞特蘭大聯儲總裁發表演說，中電信義系公布業績

《經濟通通訊社２５日專訊》亞特蘭大聯儲總裁發表演說，及中電信義系公布業績，料為下

周一（２８日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，下周一６：３０ｐｍ，中國外長王毅以視訊方式在聯合國人權理事

會發表演說。晚上１１：３０ｐｍ。亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克發表演說，主題為「美聯儲與經

濟」。



＊日本公布零售銷售，美國公布芝加哥ＰＭＩ＊



數據方面，下周日德國公布１月零售銷售，月率料由下滑４﹒６％改善至升１﹒３％。下周

一香港公布１月貨幣供應Ｍ１；１月貨幣供應Ｍ２；１月貨幣供應Ｍ３。本港時間７：５０ａｍ

，日本公布１月工業生產，月率跌幅料由１％收窄至０﹒６％，年率升幅料由２﹒７％收窄至

０﹒２％；１月零售銷售月率跌幅料維持於１﹒２％，年率升幅料由１﹒２％收窄至１﹒１％。

本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１月零售銷售。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１月新屋動

工，年率升幅料由４﹒２％收窄至３％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月批發庫存。本港

時間１０：４５ｐｍ，美國公布２月芝加哥採購經理人指數，料由６５﹒２降至６２。本港時間

１１：３０ｐｍ，美國公布２月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

在本港，下周一公布業績的公司有：中電（００００２）、信義玻璃（００８６８）、信義

光能（００９６８）等。（ｗａ）

