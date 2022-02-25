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25/02/2022 11:15

【賣地計劃】中原：首季兩幅住宅地皮，估值２５﹒１億元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》發展局昨公布新年度賣地計劃。中原測量師行張競達表示，新
一份賣地計劃可見政府致力穩定住宅供應量，潛在供應為近４年新高，以最大力度增加土地供應
。對於下季賣地仍然會加入最低單位面積要求，屬預料之內，對發展商投地意欲影響不大。為針
對納米樓，明天起在補地價上面加入限呎條款，預計將會影響少部份市區重建項目。對於限制納
米樓是否好事仍然是未知之數，始終市場有一定需求，大部份首置上車客未有足夠預算購入大單
位，對上車客或有影響。
　　九龍區今年只有２幅住宅地，均位於啟德區。兩幅地皮位於前北面停機坪用地，附近項目以
公營房屋為主，幸鄰近屯馬線宋皇臺站，交通便利，位置極具吸引力，當中又以啟德第２Ａ區４
、５Ｂ及１０號地盤規模較大，亦是本年度較矚目的地皮，料可享九龍城一帶都市景，預計兩地
每呎樓面地價約１﹒２５萬元，第２Ａ區４、５Ｂ及１０號地的地價可達１７２﹒５億元，而第
２Ａ區２及３號地皮的地價則約１２３﹒５億元。
　　下年度首季將推出兩幅住宅地，包括灣仔皇后大道東及醫院道地皮。灣仔近年較少新供應，
以重建項目為主，皇后大道東２６９號地皮料可享東半山山景，而且社區配套成熟，規模適中，
料可作中小型屋苑發展，估計每呎樓面地價約１﹒５萬，地價約１７﹒４億元。另一幅醫院道地
皮位處半山，同樣供應罕有，規模較少，適當發展中小型單位，估計每呎樓面地價約１﹒６萬元
，地價約７﹒７億元。首季兩幅住宅地估值２５﹒１億元。（ｓｌ）

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