【賣地計劃】美聯：下年度１３幅住宅地，估值共６０４﹒１４億元

《經濟通通訊社２５日專訊》發展局昨公布新一年度賣地計劃。美聯測量師行董事林子彬表

示，２０２２至２０２３財政年度賣地計劃中，將提供１３幅住宅用地，料可興建約８，２５０

伙新供應，該批住宅用地合共估值約６０４﹒１４億元。由於連同鐵路項目、市建項目及私人重

建發展，相信全年私人房屋供應可望達標。另外，由於政府有意在賣地上加入條款，限制興建單

位的最低面積要求，相信未來納米樓的供應比例將減少，對未來住屋需求及居住環境起正面作用

。



＊兩幅啟德區地皮料將成為逾百億元地王＊



新年度賣地計劃中，港島區佔４幅，九龍區佔２幅，新界區則佔７幅。港島區地皮中，以赤

柱環角道地皮較矚目，地皮估計可建樓面面積約為４８﹒０２萬平方呎，而近期淺水灣地皮以住

宅官地新高呎價批出，故相信是次赤柱地皮亦將受追捧，項目位於傳統豪宅地段，惟項目發展規

模龐大，料將反映在呎價上，由於豪宅以銷售現樓為主，投資期較長，相信以大型發展商入標為

主，若以每呎樓面地價２﹒２萬元計算，估值約１０５﹒６５億元。另外，本財年未有供應的啟

德區，新年度亦會推出２幅地皮，並為早前改劃的兩幅大型地皮，位置較近港鐵站，啟德第２Ａ

區４號地盤、５Ｂ號地盤及１０號地盤，可建樓面面積達１３８﹒０３萬呎，另一幅２Ａ區２號

地盤及３號地盤亦達９８﹒８萬平方呎，若兩地樓面地價約１﹒３萬元計算，料均將成為逾百億

元地王，兩地分別估值達１７９﹒４４億及１２８﹒４４億元，相信亦以大型發展商及財團競投

為主。至於新界多幅地皮中，以荃灣近油柑頭村地皮及屯門第４８區青山公路掃管笏段的兩幅項

目發展相對較大規模，其中荃灣地皮估值約５７﹒５４億元，而掃管笏項目則估值約為

５７﹒５３億元。

另外，首季推出的２幅地皮均為港島區滾存地皮，包括灣仔皇后大道東第２６９號地皮，估

計可建樓面面積約為１１﹒６２萬平方呎，若以每呎樓面地價約１﹒５萬元計算，地皮估值約

１７﹒４３億元。而香港醫院道地皮，估計可建樓面面積約為４﹒７８萬平方呎，若以每呎樓面

地價約１﹒４萬元計算，地皮估值約６﹒６９億元。



＊旺角洗衣街及亞皆老街交界商業地估值約１６８億元＊



商業用地方面，新財年共提供４幅，２幅位於觀塘安達臣道對出，１幅位於啟德區，以及１

幅位於旺角，當中旺角洗衣街及亞皆老街交界，規模亦為４幅中最大，項目具長線發展潛力，備

有商場部分及連貫港鐵站，估計地皮可建樓面面積約為１５２﹒４２萬平方呎，若以每呎樓面地

價約１﹒１萬元計算，地皮估值約１６７﹒６６億元，並受大型發展商垂青。啟德２Ａ區１號商

業規模亦相當龐大，估計地皮可建樓面面積約為１４２﹒０４萬平方呎，惟區內曾有商業地流標

，故項目亦具有一定挑戰，若以每呎樓面地價約７０００元計算，地皮估值約９９﹒４３億元。

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