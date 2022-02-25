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25/02/2022 11:15

【賣地計劃】美聯：下年度１３幅住宅地，估值共６０４﹒１４億元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》發展局昨公布新一年度賣地計劃。美聯測量師行董事林子彬表
示，２０２２至２０２３財政年度賣地計劃中，將提供１３幅住宅用地，料可興建約８，２５０
伙新供應，該批住宅用地合共估值約６０４﹒１４億元。由於連同鐵路項目、市建項目及私人重
建發展，相信全年私人房屋供應可望達標。另外，由於政府有意在賣地上加入條款，限制興建單
位的最低面積要求，相信未來納米樓的供應比例將減少，對未來住屋需求及居住環境起正面作用


＊兩幅啟德區地皮料將成為逾百億元地王＊

　　新年度賣地計劃中，港島區佔４幅，九龍區佔２幅，新界區則佔７幅。港島區地皮中，以赤
柱環角道地皮較矚目，地皮估計可建樓面面積約為４８﹒０２萬平方呎，而近期淺水灣地皮以住
宅官地新高呎價批出，故相信是次赤柱地皮亦將受追捧，項目位於傳統豪宅地段，惟項目發展規
模龐大，料將反映在呎價上，由於豪宅以銷售現樓為主，投資期較長，相信以大型發展商入標為
主，若以每呎樓面地價２﹒２萬元計算，估值約１０５﹒６５億元。另外，本財年未有供應的啟
德區，新年度亦會推出２幅地皮，並為早前改劃的兩幅大型地皮，位置較近港鐵站，啟德第２Ａ
區４號地盤、５Ｂ號地盤及１０號地盤，可建樓面面積達１３８﹒０３萬呎，另一幅２Ａ區２號
地盤及３號地盤亦達９８﹒８萬平方呎，若兩地樓面地價約１﹒３萬元計算，料均將成為逾百億
元地王，兩地分別估值達１７９﹒４４億及１２８﹒４４億元，相信亦以大型發展商及財團競投
為主。至於新界多幅地皮中，以荃灣近油柑頭村地皮及屯門第４８區青山公路掃管笏段的兩幅項
目發展相對較大規模，其中荃灣地皮估值約５７﹒５４億元，而掃管笏項目則估值約為
５７﹒５３億元。
　　另外，首季推出的２幅地皮均為港島區滾存地皮，包括灣仔皇后大道東第２６９號地皮，估
計可建樓面面積約為１１﹒６２萬平方呎，若以每呎樓面地價約１﹒５萬元計算，地皮估值約
１７﹒４３億元。而香港醫院道地皮，估計可建樓面面積約為４﹒７８萬平方呎，若以每呎樓面
地價約１﹒４萬元計算，地皮估值約６﹒６９億元。

＊旺角洗衣街及亞皆老街交界商業地估值約１６８億元＊

　　商業用地方面，新財年共提供４幅，２幅位於觀塘安達臣道對出，１幅位於啟德區，以及１
幅位於旺角，當中旺角洗衣街及亞皆老街交界，規模亦為４幅中最大，項目具長線發展潛力，備
有商場部分及連貫港鐵站，估計地皮可建樓面面積約為１５２﹒４２萬平方呎，若以每呎樓面地
價約１﹒１萬元計算，地皮估值約１６７﹒６６億元，並受大型發展商垂青。啟德２Ａ區１號商
業規模亦相當龐大，估計地皮可建樓面面積約為１４２﹒０４萬平方呎，惟區內曾有商業地流標
，故項目亦具有一定挑戰，若以每呎樓面地價約７０００元計算，地皮估值約９９﹒４３億元。
（ｓｌ）

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