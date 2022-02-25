《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌０﹒７１％，創４４周新低

《經濟通通訊社２５日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８１﹒７６點，創４４周新

低，按周跌０﹒７１％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８２﹒９４點，創

４５周新低，按周跌０﹒９２％，跌幅１３周以來最大。ＣＣＬ（中小型單位）報１８１﹒１９

點，創４４周新低，按周跌０﹒８１％，跌幅８周以來最大。近３周ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ

（中小型單位）跌幅穩步擴大。ＣＣＬ（大型單位）報１８４﹒６８點，創１０周新低，按周跌

０﹒２１％。



＊ＣＣＬ四大整體指數齊跌３周，１７周以來首見＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，ＣＣＬ四大整體指數齊跌３周，是２０２１年

１０月（即１７周）以來首見。ＣＣＬ累跌２﹒２４％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌２﹒４５％，

ＣＣＬ（中小型單位）累跌２﹒３２％，ＣＣＬ（大型單位）累跌１﹒８４％。ＣＣＬ上周跌穿

１８４點，今周跌穿１８２點，樓價跌勢明顯加快，本周指數是反映新春長假當周的市況。新春

後疫情嚴峻，相信短期內ＣＣＬ下試１８０點，將重返２０２１年３月時的水平。



＊港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ創４５周新低，近３周計算跌幅為八大指數中最多＊



四區樓價方面，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８１﹒６０點，創４５周新低，按周跌

２﹒４９％，跌幅６周以來最大，連跌３周共３﹒４３％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９５﹒０７點，創４３周新低，按周跌１﹒６２％，跌幅１９周以來最大，連跌２周共

１﹒９１％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７９﹒５３點，按周沒有升跌。新界西ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１６９﹒６５點，按周微升０﹒０１％，上周指數創４４周新低。

近３周計，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ跌幅為八大指數之中最多，累跌３﹒４３％。新界西

ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌２﹒４５％，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌２﹒１２％，新界東ＣＣＬ＿

Ｍａｓｓ累跌１﹒５５％。（ｓｌ）

