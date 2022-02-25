新世界（１７）中期純利升４１％至１４﹒３億元，派息０﹒５６元

《經濟通通訊社２５日專訊》新世界發展（０００１７）公布截至去年１２月底止中期業績

，純利約為１４﹒３億元，按年升４１﹒２％，每股基本盈利０﹒５７元，每股派息０﹒５６元

，與上年度中期持平。

期內，收入為３５５﹒７３億元，按年減少０﹒０１％；營業溢利約６０﹒０４億元，按年

升４２﹒４５％。（ｓｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

