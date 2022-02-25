【大行報告】港交所績後被降目標價，一文掌握大行觀點！

《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）昨日公布截至去年１２月３１日止年度

業績，全年純利１２５﹒３５億元，按年升８﹒９５％；每股基本盈利９﹒９１元，較去年同期

增加８﹒７８％；派第二次中期息４﹒１８元，較去年同期減少６﹒２８％。



＊高盛：第四季表現略勝預期，維持「買入」評級＊



高盛發表研究報告指，港交所去年第四季表現符合市場預期，略高於該行預期，亦指管理層

對發行人將把其二次上市的ＡＤＲ地位轉變為雙重主要上市的情況充滿信心，將有助擴大互聯互

通的合資格股份，維持「買入」評級，但下調目標價約３﹒７％，由５７３降至５５２元。

高盛表示，考慮到第四季營業費用表現好轉以及近期交易量疲軟，調整２０２２年－

２０２５年的每股盈利預測分別－２％、－１％、－１％和＋１％，亦預計今年現貨股本證券日

均成交額將下降１８％，但２０２２－２５年的複合年增長率將達到１４％，亦料在２０２５年

集團的投資收入將增加４０億元。



＊瑞信：全年業績符預期，惟降目標價至４２３元＊



瑞信發表研究報告指，港交所去年度全年業績符合該行預期，其稅後淨利及整體收入均按年

增長９％分別至１２５億及２１０億元，但指去年第四季度的日均成交額則令人失望，按季跌

２４％至１２６０億元，平均市值和流通速度均出現持續下降的情況，下調目標價１５﹒７％，

由５０２降至４２３元，維持「中性」評級。

瑞信表示，首季至今，日均成交額為１２８０億元，僅較去年第四季高出２０億元，顯示復

甦未現，認為市場或下調相關方面的預期，而該行考慮到市場情緒疲軟導致交易活動持續低迷，

下調２０２２年財年及２０２３年財年的每股盈利預測６﹒１％及９﹒１％。



＊野村：第四季度表現放緩，維持「買入」評級＊



野村發表研究報告指，港交所去年度總收入及利潤按年均增長９％，大致符合該行預期，但

去年度第四季表現放緩，第四季收入及利潤分別按年下降７％及９％，去年第四季度的收入亦低

於預期１％，原因是上市費用和存管費用遜於預期，而季內盈利則優於預期，目標價由

５３１﹒１元下調至５１２元，維持「買入」評級。



表列大行對港交所最新目標價及評級：

大行 評級 目標價（港元） 分析重點

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高盛 買入 ５５２ 第四季表現略勝預期，下調未來三年盈測

瑞信 中性 ４２３ 全年業績符合預期，但第四季日均成交額令人失望

野村 買入 ５１２ 全年業績大致符合預期，第四季表現放緩

中信里昂 買入 ５０３ 第四季度表現符合預期，但指２０２０年交易狂潮難以持續

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（ｂｎ）

