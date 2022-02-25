新創建（６５９）中期多賺１﹒６倍至１６億元，派息０﹒３元

《經濟通通訊社２５日專訊》新創建（００６５９）公布截至去年底止中期業績，純利為

１５﹒９５億元，按年增長１﹒６倍；每股基本盈利０﹒３１元；宣派中期股息每股０﹒３港元

。

期內，集團收入為１６３﹒０４億元，按年增長１４﹒６％。（ａｃ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

