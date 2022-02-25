【企業盈警】中視金橋（６２３）料去年少賺５４－６６％

《經濟通通訊社２５日專訊》中視金橋（００６２３）發盈警，預期去年度純利將介乎約

３０００萬至４０００萬元人民幣，較２０２０年度減少約５４％至６６％。

集團解釋，預期純利減少主要由於集團電視媒體資源運營業務的廣告獨家代理成本較上年度

同比增加，同時，隨著宏觀經濟增速不斷放緩，廣告市場需求出現轉弱波動，導致集團２０２１

年下半年收入較上半年有所下降。（ａｃ）



