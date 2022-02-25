【新冠肺炎】何栢良料第五波有２０萬宗確診，呈報個案只佔三分一

《經濟通通訊社２５日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，醫管局病

人入院篩查確診佔２％，香港入境澳門確診比率２﹒６％，由此推算在第五波疫情下，香港有

２０萬宗陽性個案，呈報醫管局的個案只佔三分一，大部分是輕症個案。

何栢良指，現時病毒繁殖率是３，即１名病人可以傳染給３人，認為市民接種率亦要跟上，

政府要調整人力及資源分配，聚焦人手為市民接種疫苗，短時間內提升接種率３倍，相信有不少

私家醫生願意協助，又建議要為學童安排回學集體接種疫苗，參考澳門的做法，相信一個早上可

以為１０００名學童接種。

何栢良又指，第五波疫情的死亡個案，大多是屬於高危群組，有長期病，並無接種疫苗，其

中有部分兒童感染後，出現腦病變離世，在以往流感時期亦有發生，認為較好的預防方法是接種

疫苗。他又認為，部份確診者離世未必與新冠病毒有直接關係，有可能是因確診加重長期病患的

病情，或由於未得到適當照顧，在戶外候診時因低溫症離世。



＊倡務實應用快速測試＊



何栢良表示，現時本港的新冠病毒核酸檢測進度嚴重滯後，形容有如第三世界，他說了解到

有市民一家五口，本月１４日提交深喉唾液樣本，直至１０日後才有第一名家庭成員收到初陽短

信，當時家庭成員經已陸續出現病癥多日。在檢測嚴重滯後之下，建議政府可以向市民指定約

１０款快速抗原測試，如果一次或兩次抗原檢測呈陽性，可以視作確診或呈報個案，讓相關市民

可以向僱主請病假，並及時在家隔離。

何栢良認為，在檢測和隔離資源尚待提高的情況下，如果能夠調動人手，令每日疫苗接種量

增至３０萬劑，以至１００萬劑，能夠即時最幫到市民應對疫情。（ｈｙ）



