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25/02/2022 15:09

【新冠肺炎】立法會議員梁文廣初陽，身體暫無大礙

　　《經濟通通訊社２５日專訊》西九新動力立法會議員梁文廣昨日（２４日）接受鼻咽拭子採
樣檢測，今日收到新型冠狀病毒檢測結果為初步陽性，會繼續與同住家人在家隔離。
　　他在在社交網站交代染疫消息時指，上周初已開始安排辦事處同事，輪流在家工作，近日所
有曾與他因工作接觸同事，也會在今日起在家中隔離及接受檢測，其辦公室進行消毒清潔工作。
（ｈｙ）

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