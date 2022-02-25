《小傳日記》歐美不出兵，魚缸即回升，油金跌到應！

《小傳日記》今日係俄軍攻入烏克蘭嘅第二日，而噚晚美股就出現咗「大奇跡日」，道指開

市之後急跌咗８００點，三大指數都無咗超過兩個巴仙。但係中間花旗國表明唔會出兵支援烏克

蘭，咁理所當然北約成員國嘅歐洲國家都唔會貿然出手。明哲保身始終係資本市場嘅最佳防護盾

，所以知道北約唔打算同俄軍硬碰，花旗魚缸即刻就回彈，道指由跌８００點收復全部失地倒升

，納指們升之餘仲大升超過４００點。

反觀今日香江魚缸呢邊就牛皮少少，大象（００００５）一大朝早就因為米字國首相金毛

Ｊｏｈｎ話要加大對俄羅斯制裁，所以就低開多過３巴仙，渣打（０２８８８）都要低開多過４

巴仙。

而之前受油價金價大升而炒起嘅三桶油同金礦佬，噚晚油價金價再急升，到咗頂位回落，所

以今日呢兩隻板塊都要捱沽，全日中石油（００８５７）跌多過３巴仙，報４﹒１銀；中海油

（００８８３）跌多過３巴仙，報９﹒８銀；中石化（００３８６）跌挨近３巴仙，報３﹒８９

銀；紫金（０２８９９）跌多過１巴仙，報１１﹒２銀；山東黃金（０１７８７）跌多過３巴仙

，報１４﹒６４銀；招金（０１８１８）跌多過４巴仙，報６﹒８９銀；。

但今日堆藥佬就升得好起勁；藥明生物（０２２６９）升挨近４巴仙，報６４﹒２銀；藥明

康德（０２３５９）升挨近３巴仙，報１１０﹒９銀；信達生物（０１８０１）升多過７巴仙，

報３４﹒９５銀。

睇俄軍呢次咁全面嘅攻勢，雖然據報就未有目標被俄軍完全攻撼，但係睇怕要未來呢幾日基

輔都好大可能會失守，咁樣就可能對歐洲有些少警號，請請！





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