【俄烏開戰】景順：大宗商品顯著波動，惟料衝突集中在烏克蘭領土

《環富通基金頻道２８日專訊》景順全球市場策略師團隊發表關於俄羅斯在烏克蘭發起「特

別軍事行動」的觀點。

該行表示，迄今為止的市場反應是專注避險，但並非無差別地進行。跨資產類別和地區的變

動反映了宏觀風險敞口中，受衝突影響最嚴重的大宗商品有顯著波動。相信現正處於一個全面公

開衝突情景中，在歐洲發生公開衝突顯然是對國際體系的重大衝擊。然而，鑑於北約對西歐國家

的保護，預計衝突將集中在烏克蘭領土上。



＊對歐洲經濟影響最大，料稍紓緩央行鷹派立場＊



經濟方面，對烏克蘭和俄羅斯的附帶損害最為嚴重。歐洲受影響最大，美國和亞洲較小，對

許多新興市場的影響則在兩者之間。對世界其他地區的經濟影響可能來自大宗商品價格上漲，推

高通脹而損害增長，出現輕微滯脹。但是，如果衝突和緊張局勢升級到俄羅斯被排除在西方支付

和快速通訊系統之外的地步，就像伊朗一樣，能源供應中斷可能會導致嚴重的滯脹衝擊。歐洲

４０％天然氣、一半的固體燃料（包括煤炭），以及約四分之一石油供應來自俄羅斯。

貨幣政策方面，預計其後果將稍為紓緩主要央行的鷹派立場──美聯儲傾向在３月加息２５

個基點，歐洲央行將保持觀望。



＊波動加劇投資宜多樣化，不再鼓勵經濟金融一體化＊



投資市場方面，預計短期內市場將繼續高度波動，但注意到過去的衝突往往為長期投資者提

供了良好的切入點。鑑於波動性和不確定性加劇，戰爭以及滯脹風險加強了投資組合多樣化的理

由。

長遠影響方面，在涉及國家利益和意識形態時，外交經濟政策側重於減少或至少管控國家安

全風險，不再鼓勵經濟和金融一體化，從而增加雙邊或多邊依存並增加衝突成本。（ｗａ）

