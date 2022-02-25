《退休多角度－程浩賢》ＡＢＳ唔係「Ａｂｓｅｎｔ」，咪當佢冇到

《退休多角度》啱啱上個月，積金局公布香港人去年整體強積金回報是負數，輕微下降

０﹒３％，即平均每人蝕８００幾蚊。強積金表現未如理想，相信觸動到不少打工仔的神經。全

球受疫情、通脹、央行政策等影響，市況波動，強積金當然無法獨善其身。根據駿隆去年１２月

尾的數據表示，其實強積金供應商當中表現參差，即使市場占有率較高的供應商，亦不乏有人表

現未如大市。所謂魔鬼在細節，「印象派」未必係一個值得鼓勵的ａｐｐｒｏａｃｈ，要正正經

經睇下自己的強積金去年做成點，ＡＢＳ幫到你。



＊積金年度健康檢查＊



周年權益報表（Ａｎｎｕａｌ Ｂｅｎｅｆｉｔ Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）簡稱為ＡＢＳ，大

部分人未必會ｃａｒｅ呢份於計劃每個財政期完結後的三個月之內收到的強積金年度健康檢查報

告。簡單而言，ＡＢＳ幫你一次過睇到自己的強積金投資上年賺定蝕、總共儲咗幾多錢、投資組

合比例、供款與交易紀錄等細節。其實，ＡＢＳ係你管理好強積金重要的一步，瞭解投資組合最

近一年的往績，你先可以知道有沒有必要調整策略，甚至乎跳船轉會。



＊若發現唔對路，如何自救＊



在現有強積金計劃的框架下，你可以循著資產配置與平衡、分散投資與調整投資組合風險回

報為大方向。若然你有多於一個強積金帳戶，自然收到多於一份ＡＢＳ， 你大可趁這機會從多

方面（基金產品、基金表現、服務、收費、是否ｍａｔｃｈ自己投資目標等等）比較哪個計劃更

適合自己，將個人帳戶整合到較適合自己那個，化繁為簡，集中資源更易管理，強積金投資部署

的效能更有望事半功倍。

另外，疫情令未來增添不明朗因數 ，所謂「好天收埋落雨柴」，大家不妨未雨綢繆，在有

條件或情況許可時作額外供款，自製更好的強積金ｐａｃｋａｇｅ。你可考慮特別自願性供款

ＳＶＣ，是較靈活的投資及儲錢工具，不受制於僱主的選擇，你可隨時提取或轉移累算權益而毋

須等到離職。而可扣稅自願性供款ＴＶＣ可讓你儲錢、投資同時享受稅務優惠，一舉三得。不過

一般情況下，可扣稅自願性供款要到法定退休年齡６５歲時方可提取。

強積金市場不斷演化，我們可以緊貼強積金市場脈搏，與時並進，掌握有關的投資新趨

勢，例如ＥＳＧ綠色債券納入強積金投資組合的可行性、更多與內地相關的投資機遇－－－－如

去年底放寬ＭＰＦ配置Ａ股上限、未來將Ａ股逐步納入強積金混合型基金的基準，以及增加投資

內地發行的政府及政策性銀行債券等，都可以讓退休投資更趨多元，優化投資策略。

投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

