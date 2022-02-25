《品中資－羅國森》打仗令中海油「火上加油」

《品中資》去年１１月中，我在本欄推介中海油（００８８３），當時，中海油的股價只是

８﹒１３元，到去年底時，中海油的股價仍然沒有太大變動。

轉捩點出現在今年１月１１日，該公司出了一個通告，除了例行地公布２０２２的經營策略

外，還特意宣布了幾項支持股價和回饋股東的消息。

首先，由於美國的制裁，令到該公司在美國上市的預託證券被逼除牌，在缺乏美資股東的情

況下，管理層認為，公司股價未能反映實際價值。因此，董事會將提呈股東大會通過股份回購，

以支持股價。事實上，中海油已經計劃回Ａ，以擴大股東基礎，某程度是取代美資股東的。

這還不止，中海油還罕有地預告未來幾年的派息安排，包括派息比率不會少於四成，而實際

派息，在２０２２－２０２４年，每股不會少於０﹒７港元（含股息稅）。另外，由於２０２１

年是該公司上市２０周年，故除了末期息外，還會派發特別股息。

但話得說回頭，我在去年底推介中海油時，也不知道公司會有以上安排。當時只鑑於油價節

節上升，當時紐約期油剛升破８０美元一桶水平，但當時全球都在談論「節能減排」。我只是認

為，愈是提倡節能減排，就愈利好石油股，其中以開採海上石油為主要業務的中海油最受惠（有

關理據請參閱去年１１月１２日本欄）。



＊中海油進可攻退可守＊



再者，以當時中海油的估值和息率水平，已經十分吸引，因此，我建議大家去吼這隻進可攻

（油價再升的話），退可守（萬一油價跌，仍可收高息）的石油股。

結果，自從１月１１日刊出該通告後，中海油的股價就開始跟隨油價節節上升。昨日收報

１０﹒１２元，單日逆市上升０﹒１元或約１％。不要忘記，昨日港股因為俄烏正式開戰，恒生

指數大跌７５９點，跌穿２３０００點水平，收報２２９０２點。

如果由年初計，中海油的股價已經升了兩成六，完全跑贏大市，也跑贏大部分舊經濟股，甚

至跑贏油價（不計昨晚再升５％，油價早一日是９２美元一桶左右）。

剛才提到，昨日股市大跌，主要因為俄烏正式開戰，但大部分分析都認為，烏克蘭不是主要

產油國（俄羅斯本身是，但戰事主要在烏克蘭境內，對石油供應該沒有太大影響），油價急升主

要是避險情緒，正如金價也明顯上升一樣。

看到以上的情況，我馬上想到的是，這場戰事某程度上是為中海油的股價「加油」，而準確

來說是「火上加油」，這個火是戰火！因為本來不是打仗，油價節節上升的勢頭已經形成。如今

加上打仗，進一步刺激油價上升，對中海油是十分有利的。



＊買中海油可平衡持倉＊



我在另一些專欄中也提過，未來一兩年，加入類似中海油這類高息的舊經濟股，絕對可以平

衡自己的持倉，尤其像我一樣，始終不會完全沽清騰訊（００７００）等的龍頭科技股。我除了

繼續短炒騰訊外，還會適量減持少許騰訊，把資金轉去中海油。這樣的話，整個組合就會變得更

平穩，不致大幅波動。

管理層承諾，由今年至２０２４年，無論業績好壞，都會派不少於０﹒７港元的股息，但以

去年下半年起，油價節節上升計，中海油的業績肯定不會差，只會十分好。換句話說，未來兩年

中海油的派息，絕對有機會高於０﹒７元。

如果以股價１０元和派息０﹒７元計，息率仍有７厘。如果派息進一步增至０﹒８元，息率

便有８厘，雖然要扣除股息稅，但７－８厘的息率水平仍算吸引。總之，如果油價持續在９０美

元一桶或以上，中海油的潛在升幅就愈大，現水平仍然可以吸納。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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