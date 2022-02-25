《雷鳴天下－雷鼎鳴》烏克蘭危機發酵，美想歐俄爆衝突

《雷鳴天下》美國近月一直高調警告，俄羅斯會入侵烏克蘭，並揚言會聯同其盟國制裁俄羅

斯云云。俄羅斯國會在２月１５日以大比例票數通過承認烏克蘭東部，主要是俄羅斯人居住的兩

個州頓涅茨克和盧甘斯克為獨立國，普京在２月２１日也正式承認她們的獨立國地位。一時之間

，所謂二次大戰以來歐洲最大的戰爭危機一觸即發等消息滿天飛，美國股市也下跌不少。



＊烏東兩州自治權 遭烏克蘭打壓＊



烏東這兩個州走向獨立成國有其歷史因由。據美國前駐蘇聯大使（１９８７－９１）麥迪洛

克（Ｊａｃｋ Ｍａｔｌｏｃｋ）的回憶，老布殊當總統時，剛遇上蘇聯解體，喜出望外，對蘇

聯的各組成國留在一個自願參與的聯邦內也欣然接受，但其後這些國家紛紛獨立出來，烏克蘭東

部的居民多是俄羅斯人，若俄烏兩國友好，問題便不大，但當親俄的總統亞努科維奇被奪權後，

情況變糟。２０１４年９月１５日，俄烏在明斯克簽了協議，這兩個州留在烏克蘭，但擁有自治

權，德國、法國甚至是美國政府也都認同這協議。



不過，烏克蘭政府卻不但沒有打算讓這兩州擁有自治權，還對這兩州百般設限，連當地人民

在烏克蘭開設銀行戶口也遇到困難。更有甚者，有烏克蘭的極端分子還不斷製造衝突，所以這兩

州人民一直要獨立。近日衝突惡化，基於歷史原因及血緣關係，普京便承認這兩國獨立，烏克蘭

當然很不高興。



若是以為烏克蘭危機只是源於這兩個州的獨立成國，便大錯特錯。我們必須把視野提升至整

個國際大局。上面提過，在老布殊年代，就算蘇聯不解體，只因放棄了共產主義，美國已十分滿

意。在整個９０年代，俄羅斯經濟與國力都一蹶不振，美國也不用忌憚她。但俄羅斯畢竟是一個

擁有核武及先進軍備且國土遼闊的超級大國，無論其政制及意識形態若何，獨霸世界的美國最終

都視其為潛在威脅。１９９９年北約開始了５次東向擴張潮的第１次，從這年到２０２０年，總

共吸納了１４個國家加入北約，並且是帶有軍事設施的。若無假想敵，北約根本沒必要存在，假

想敵顯然是俄羅斯，普京在２０００年終明白了這點。當時克林頓訪問莫斯科，普京問他若俄羅

斯加入北約，美國態度如何？普京這一問厲害，若美國容許假想敵也變成北約一分子，那麼北約

的存在豈不自相矛盾？克林頓似是支吾以對，當然普京的要求也不會被答應。



從此，普京肯定美國謀求的只是霸權，民主與否，全部無關宏旨，只要俄羅斯是大國，有力

量翻身，美國便要把她視為威脅，所以北約一直要東擴，把飛彈都放在俄羅斯門口。



在這次的所謂烏克蘭危機中，普京的訴求十分簡單︰北約必須承諾不再東擴，更絕不可以把

烏克蘭及格魯吉亞兩國納入。其實歐盟的領袖及美國的有識之士都十分明白，烏克蘭最好的做法

便是做中立國，這樣最能維持世界和平。若烏克蘭也加入北約，俄羅斯絕不可能容忍別人把刀架

在自己頸上。１９６２年的古巴危機中，美國也是揚言若蘇聯有核武部署在古巴，美便不惜發動

核戰。北約是否停止東擴，對俄羅斯而言，是生死存亡問題，北約諸國也明白此點，大多也反對

烏加入，為何美國又故意唱反調，挑釁普京？



＊美國為維持霸權 想歐俄爆衝突＊



這有兩個原因。第一是德國與俄羅斯已建好了從俄羅斯輸送天然氣到德國及其他國家的「北

溪２號」管道。美國十分反對這管道，原因是德國早已高度倚賴俄羅斯的能源供應，若再多一條

天然氣管，德國及歐洲其他國家與俄羅斯的關係，必會因互相貿易而改善。美國最希望歐洲諸國

與俄羅斯有衝突，她這個外來者才可漁翁得利，上下其手，維持霸權。拜登近日也發表言論，要

把北溪２號終結，此話倒引起德國人反感：你為何可干涉德國內政？美國要達到其目的，便要人

為製造一個危機，借故迫使德國就範。德國人民大多數支持這管道，德國政府在壓力下，只能對

北溪２號暫緩審核，一審核後便萬事具備，燃氣立時可通。



第２個原因是美國國內陷於困局，拜登要民主黨選舉得勝，便須轉移視線。拜登素有

Ｓｌｅｅｐｙ Ｊｏｅ之稱，能力低下，上任後處處碰釘，從阿富汗倉惶撤軍，找不到足夠支持

推動重建美國的基建，通脹高企，Ｏｍｉｃｒｏｎ死得人多，他十分需要外交上裝扮為和平使者

，又使人尊其為武林盟主。把烏克蘭危機吹得天般大，才能吸引美國投票者的注意。



有上述背景，除非有極意外事出現，否則整個危機也只能是雷聲大雨點小。美國及其被脅逼

的盟國只是在利用烏克蘭，此棋用完可棄。特朗普任內共推出了３，８００次制裁，平均每天３

次，並無實效。德國與俄羅斯在天然氣上有強大互利，德國也明知美國圖謀，找個機會便可審批

北溪２號，使其通氣。至於中國，不會理會制裁，更不會理會美國威脅若中國不加入，連中國也

會制裁，中國與烏克蘭關係友好，但與俄羅斯互相支援則實力強大，根本不用理會美國的恫嚇。

反而美俄關係緊張，有利於中國。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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